“Me siento francesa”: colombiana se volvió viral en redes y desató polémica por identicarse como europea

En redes sociales está circulando un video que ha desatado gran polémica entre los internautas, especialmente entre los colombianos, luego de que una joven revelara sentirse identificada como una persona “transnacional”.

Su confesión la hace luego de que un joven se le acercara con un micrófono y le pidiera que le dijera una verdad que nadie acepte. En ese momento y sin pensarlo dos veces, la mujer de nacionalidad colombiana expresó: “que existimos las personas transnacionalidad”.

Ante la confusión que, al parecer, generó su comentario en quien la entrevistaba, que se limitó a repetir dicho término, la joven aclaró que no se había equivocado y tras preguntarle exactamente a qué se refería con sus declaraciones, explicó: “somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad distinta a la de ese país”.

¿Cómo renunciar a la nacionalidad colombiana? | Foto: Getty Images

En este sentido, para quienes todavía podían quedar inquietos con su comentario, la mujer expuso su caso mencionando: “yo nací en Colombia, pero yo me siento francesa. Me visto como una francesa, llevo mi vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia, trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”.

Enseguida, el joven que la entrevistaba le preguntó si hablaba francés, a lo que la colombiana contestó de manera negativa y también reveló que, aunque tampoco ha viajado a Francia, definitivamente hace lo que sea con tal de ocultar su origen.

La obtención de la ciudadanía europea puede ser un paso significativo en la vida de muchos. | Foto: Getty Images

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en poco tiempo y las reacciones entre los internautas no se hicieron esperar, algunos burlándose de su comentario y otros argumentando que son acciones con las que simplemente buscaría llamar la atención, pues es demasiado evidente su acento paisa.

“Yo me siento Europeo, vivo como europeo y mi estilo de vida es el de un europeo, pero no hablo inglés, nunca he estado en Europa, soy chaparro prieto y panzón por los frijoles”, comentó un usuario en X identificado como @Alejand54758637. Sin embargo, no fue el único en criticar las declaraciones de la colombiana. Estas han sido otras reacciones que ha generado el video que se viralizó en las plataformas digitales.

Los anillos olímpicos están instalados en la plaza Trocadero que domina la Torre Eiffel. | Foto: AP

“Una paisa que se cree francesa nunca ha estado en Francia y no se identifica como colombiana, he escuchado estupideces, pero esta es la mejor. Bienvenidos a estupilandia”. “A eso íbamos a llegar al permitir que la gente se sienta identificada con lo que le da la gana. PSD: Suena más paisa que cualquier otro, qué pena ajena”. “Hablo noruego, vivo en Noruega, vivo como noruego, y me siento más argento que nunca. Un poco la entiendo, espero algún día pueda mudarse a Francia y darse cuenta de que son todos unos amargados hdps”, han comentado otros internautas a través de la misma red social.