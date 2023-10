Mensajes de los ángeles para tener calma y atraer fortuna en la primera semana de octubre

“ Hermosa Abundia, deseo ser como tú: despreocupado y lleno de fe en que mis necesidades ya han sido cubiertas de todas las maneras. Ayúdame a reemplazar cualquier preocupación sobre el dinero con alegría y gratitud. Ayúdame a abrir los brazos para que el Cielo pueda ayudarme fácilmente. Gracias por tu guía, por todos tus dones y tu protección. Estoy verdaderamente agradecido y sumamente feliz y satisfecho. Ahora me suelto y me relajo en el conocimiento de que cuidaras de mí completamente, de inmediato y en el futuro ”.

Aries

Será una semana tranquila, pero Aries tendrá que no dejarse provocar por los malos comentarios que lo único que buscan es que no logre metas u objetivos. En adición, los ángeles dicen que la fortuna llegará el fin de semana.

Tauro

Géminis

Se mantendrá optimista, razón por la que los mensajeros de Dios dicen que eso le permitirá cumplir cada proyecto. Además, Géminis atraerá la fortuna, siempre y cuando no se tome las cosas de manera personal.

Cáncer

Los expertos en angelología precisan que Cáncer necesitará descansar, pues, de no ser así, permanecerá de manera desequilibrada durante toda la semana. En adición, los ángeles comunican que las enfermedades que tiene son más psicológicas que mentales.

Leo

Los nacidos bajo el signo de Leo deberán mantenerse en calma, es decir, no actuar de manera afanada y dejando que las relaciones con los demás fluyan; de hecho, si no le quieren hablar, no le importará.