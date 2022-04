Horóscopo: signos del zodiaco más desconfiados de la astrología

La astrología es una rama del conocimiento que busca abordar la energía a partir de los fenómenos que se dan en el espacio y repercuten en el accionar humano.

Una de las maneras que se han creado para dar a conocer datos astrales en relación con cada sujeto es el horóscopo, el cual se basa en la predicción del futuro, según el diccionario de la Real Academia Española.

Usualmente, dicha área de estudio está conformada por 12 signos zodiacales y cada uno de ellos se designa a partir de una fecha y elemento natural: agua, fuego, tierra y aire. De acuerdo con información compartida por el portal Nueva Mujer, cada una de las clasificaciones astrales dan determinados aspectos a los signos y entre ellos predomina la desconfianza.

Es así como, varios portales web dan a conocer los signos del zodiaco más desconfiados. Desde luego, el blog de ABC Bienestar explica que la desconfianza se puede originar por el temor que una persona desarrolla a pasarla mal o que le hagan daño.

Top cinco de los signos del zodiaco más desconfiados

1. Cáncer: los nacidos bajo este signo tienden a ser muy sentimentales, pero suelen conservar el miedo de sufrir por algo o alguien. El portal web de Horóscopo Negro indica que siempre buscan amar a los demás, pero en sus relaciones crean inseguridades, las cuales posiciona las emociones en los extremos, por lo que le puede parecer difícil salir de ahí.

2. Acuario: los acuarianos disfrutan estar bien consigo mismos y tratan de solventar cualquier altercado. Sin embargo, Nueva Mujer explica que tras la voluntad de afrontar todo con optimismo y tranquilidad está alojada la desconfianza, ya que, según la astrología, sospechan que ciertas personas les estarían ocasionando daño.

Además de esto, cuando reaccionan con ira todo se les sale de las manos y, en ocasiones, eso significa el fin de una etapa.

3. Escorpio: la selección de las personas que escorpio aprovecha para compartir su vida hacen de los nacidos con este signo desconfiados por naturaleza. Algunos sitios web dicen que no están acostumbrados a compartir sus sentimientos con todos, además lidian con sus demonios internos.

No obstante, podría llegar a confiar en los demás únicamente si la persona se lo merece, aun así, no se fía de cualquiera. Prefiere ser el malo de la historia para no sufrir por ningún motivo o circunstancia, les gusta el control y la riqueza a como dé lugar, según Horóscopo Negro.

4. Géminis: Córdoba tv señala que los geminianos son desconfiados. Según datos recopilados, estos individuos tienden a preocuparse por lo que los demás piensan sobre ellos, en consecuencia, eso hace que no puedan mostrarse al 100 % ante varios grupos para no ser rechazados. “Dudan todo el tiempo sobre el otro”, consigna el citado portal.

5. Sagitario: la forma en que piensan y analizan las adversidades los nacidos en sagitario es muy convincente. Desde luego, esa cualidad puede tomarse de dos maneras y una de ellas es negativa, pues podría conservar paranoias que generan desconfianza.

En esa misma línea, pueden sentir tensiones y secretos que les ronda la mente, según Nueva Mujer.

