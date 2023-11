Michelle Durango, esposa de Rigo Urán, le peleó por escena de la novela; quedó en evidencia reclamo que le hizo. “Duerme solo”

Cada capítulo desató reacciones en los televidentes, quienes se metieron de lleno en el relato y no evitaron comentar sobre los hechos que rodearon la vida del ciclista. La novela, que se estrenó tiempo atrás, presentó la historia de Rigoberto Urán, que destacó en su carrera profesional y en los medios internacionales con el estilo que le imprimía a todo.

Esposa de Rigo Urán le hizo escena de celos por detalle en telenovela

No obstante, Rigo no lo pensó dos veces y subió un clip en el que estaba discutiendo con su esposa, precisamente por el asunto. La mujer se enojó mucho, por lo que aclaró que el famoso dormiría solo y sin ella.

“ Yo ya no voy a hablar más del tema, ni te voy a dar más explicaciones sobre eso. Que vamos a seguir peleando si es algo que ya pasó y además fue hace 20 años ”, comentó el paisa.

Por su parte, Michelle Durango afirmó que ella no estaba cómoda con lo que vio en televisión, pues consideraba que su esposo actuó mal al cortejar a dos mujeres al tiempo. “No mijito, es que usted no debió ponerse a coquetear con ambas mujeres al mismo tiempo y endulzarles el oído a las dos. Vaya que lo lamba el perro y esta noche duerme solo”, afirmó.