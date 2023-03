“Motomarried”, así reaccionaron los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro tras la noticia sobre su compromiso

Rosalía y Rauw Alejandro paralizaron las redes sociales con una reciente publicación que dejó atónitos a sus millones de seguidores. Con un emotivo video, la pareja anunció su compromiso matrimonial y, de paso, publicaron RЯ, su nueva canción.

Fuegos pirotécnicos, viajes, caminatas tomados de la mano y mucho amor fueron protagonistas en un breve video que resumió la sólida relación que ambos artistas han construido. Ahora, tanto Rosalía como Rauw Alejandro han decido dar el siguiente paso.

“RЯ ha salido porfinnNNN después de más de 3 años juntos, aquí están estas 3 canciones hechas con todo el amor del mundo💝ojalá se disfruten este pedacito de nosotros”, dice la descripción del video publicado conjuntamente en las cuentas de Instagram de los artistas.

Al final del video, con sus ojos bañados en lágrimas de alegría, Rosalía lució el anillo de compromiso en su dedo anular. “Te amo”, le dijo a Rauw Alejandro para, posteriormente, besarlo.

Hasta el momento, la publicación acumula más de 1,3 millones de ‘me gusta’ y ha recibido más de 18.000 comentarios. Por supuesto, sus fans se han unido para llenar de elogios y felicitaciones a la pareja, sobre todo en un momento tan importante para sus vidas.

Rauw Alejandro y Rosalía completaron más de tres años juntos. - Foto: Capturas de pantalla Instagram rosalia.vt

“Motomarried”, dice el comentario con más interacciones, en referencia al apodo acuñado a Rosalía: ‘motomami’.

“Esto es tan precioso”; “una motoboda en Saturno”; “mis motopadres”; “viva el amorrr”; “felicidades 💍💍!!!!. Por fin un viaje a Saturno”; “nuestra pareja favorita”; “esperando esta boda desde yaaaa”; “la Rauwsalía”; “felicidades, Rosi. Me hace tan feliz saber que después de haber hecho El Mal Querer, el querer te llegó y es amor del bueno ❤️ te amo con todo mi corazón y estoy muy feliz por ustedes”; “quiero llevar los anillos al altar. Por Dios, me muero”, dicen algunos de los comentarios destacados.

En Twitter también hubo una oleada de reacciones. Centenares de usuarios han manifestado su felicidad por la pareja, así mismo, desde ya les están pidiendo que transmitan su boda por canales digitales para poder acompañarlos.

Todavía no puedo creer que esté comprometida 😭 pic.twitter.com/qIDuijQbCV — ROSALÍA BRASIL (@ROSALIABRASlL) March 24, 2023

queremos retransmisión en vivo multicamara de la boda pic.twitter.com/R0wqqWeI3H — ale🦋💌 (@unproblematika) March 24, 2023

“Fue conocerte y todo cambió”

En los últimos tiempos las relaciones entre famosos no han terminado de la mejor manera. Por ejemplo, la cantante colombiana Shakira terminó su relación sentimental con el exjugador de fútbol, Gerard Piqué, y la también artista cafetera Karol G rompió su vínculo con Anuel.

Estas separaciones han generado infinidad de comentarios en las redes sociales. Incluso, hay personas que se atreven a afirmar que las relaciones entre individuos famosos no funcionan y, si eso sucede, no es por mucho tiempo.

Rosalía y Rauw Alejandro. - Foto: Wireimage

Sin embargo, Rosalía y Rauw Alejandro, ambos cantantes de música urbana, quieren demostrarle al mundo que ellos son la excepción, pues desde finales de 2021 están juntos de manera oficial y su relación se fortalece más y más.

En esta línea, la catalana le otorgó una entrevista al creador de contenido Ibai Llanos y en este espacio resaltó cómo se ha desarrollado su relación con el cantante puertorriqueño e, incluso, mencionó que él le hizo creer nuevamente en los hombres.

“Me costó bajar la guardia contigo porque había perdido un poco la fe en el género masculino, pero fue conocerte y todo cambió”, empezó afirmando la cantante al frente de su novio.

Rosalía y Rauw Alejandro recopilaron varios momentos juntos para elaborar un emotivo video. - Foto: Captura de pantalla Instagram rosalia.vt

“Todos los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, concluyó Rosalía.

El amor entre ‘la motomami’ y Rauw Alejandro se ha fortalecido tanto que, como lo dejaron claro en su reciente anuncio, llegó la hora de caminar rumbo al altar y unir sus vidas en matrimonio.

Por el momento, los artistas no han confirmado para qué fecha estaría prevista la boda, sin embargo, sus millones de fans permanecen atentos para acompañarlos virtualmente y, por supuesto, compartir sus mejores deseos para la nueva vida que están a punto de comenzar, como marido y mujer, o como algunos ya lo comentan, como “motopadres”.