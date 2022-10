En medio de la tormenta de críticas en redes que envuelve a Carolina Cruz, habló la mujer que se desmayó en ‘Día a Día’ y esto dijo sobre la polémica reacción de la presentadora

Día a día se convirtió en uno de los programas más famosos y recordados de la televisión nacional debido a la amplia historia que tiene en los medios desde que inició en 2001. Poco a poco se ganó el corazón de todos los espectadores en las mañanas, presentando diversos rostros que divirtieron y emocionaron con su talento frente a las cámaras.

Al tener bastante reconocimiento en los televidentes de todo el país, distintos detalles suelen ser tendencia en las plataformas digitales y los medios nacionales, generando opiniones y comentarios de todo tipo. Los presentadores fueron protagonistas de algunos momentos específicos, desatando reacciones entre los fanáticos y curiosos que están pendientes de lo que ocurre en el formato de entretenimiento.

En las últimas horas, el matutino de Caracol Televisión fue centro de publicaciones y comentarios en las redes sociales debido a un inesperado incidente que se vivió en el set. Según quedó registrado en varios videos y capturas de pantalla, una de las invitadas al programa, integrante de los actores del montaje sobre El Principito, sufrió un desmayo y tuvo que ser atendida por el equipo médico del magacín.

Carolina Soto fue la primera en reaccionar y lanzarse a ayudar a la artista, quien quedó tendida en el piso tras esta incómoda experiencia. Sin embargo, por su parte, Carolina Cruz quedó en shock y no supo qué hacer en el momento, manteniéndose quieta y observando detenidamente la escena.

Ante este hecho, los usuarios de redes sociales se burlaron de la exreina colombiana, señalando que jamás en la vida había que desmayarse al lado de Cruz, ya que no haría nada para ayudar o socorrer.

Sin embargo, recientemente, la presentadora aprovechó el auge que tuvo el tema y compartió unas palabras que recibió de la mujer que sufrió el desmayo en el matutino. La famosa publicó el texto que le llegó a su cuenta oficial de Instagram, reflejando la opinión que tuvo la artista sobre su reacción al ver lo ocurrido.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en la captura de pantalla, Mary Perdomo, nombre de la actriz que protagonizó el incidente, decidió agradecerle a la también modelo por su ayuda y la atención que le prestaron todos ante lo sucedido. La mujer habló de su salud y comentó cómo se encontraba en estos momentos.

“Gracias por todo, Carolina. Soy Mary Perdomo, la chica que se desmayó hoy en el programa! Definitivamente uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos, ni yo!!! Ja, ja, ja”, escribió la artista al inicio del mensaje.

“Muchas gracias a ti y todo el canal por socorrerme! ¡Un abrazo! Estoy bien”, agregó Perdomo a sus palabras, a lo que Carolina Cruz respondió: “¡Lindaaaaa! ¡Gracias a DIOS!”.

Carolina Cruz respondió a críticas por su reacción en ‘Día a día’

La vallecaucana fue centro de toda clase de ofensas, burlas y críticas en las plataformas digitales, debido a la reacción genuina que tuvo durante el programa del pasado jueves. Cruz no logró asumir la situación del desmayo de la misma forma que Soto, por lo que más de uno la atacó con este detalle.

Ante las palabras que llegaron a sus cuentas personales, la presentadora del programa decidió responder y exponer detalles de lo que se vivió en el set. Carolina fue clara en que nunca había vivido esto, por lo que quiso sacarle un lado chistoso al asunto.

“Nunca me había pasado. Y todo el mundo me dice: ‘Menos mal no era tu mamá, no eran tus hijos. Sí, menos mal no eran ni mi mamá ni mis hijos porque mal, yo mal, muy mal. Ahora me estaban molestando mis amigos y me estaban diciendo: ‘No me voy a desmayar nunca delante tuyo’. Ni se desmayen, ni se mueran delante de mí, por favor, porque van en pérdidas, de verdad”, dijo.