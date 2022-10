“Todos reaccionamos diferente”: Carolina Cruz sobre críticas por su reacción a desmayo en ‘Día a día’

Este jueves 13 de octubre se vivió una situación poco común en el set del programa matutino del canal Caracol Día a día, en el que una de las actrices que integra el grupo de actores que está promocionando la obra El principito, el musical, se desmayó en plena transmisión en vivo.

Carolina Soto, una de las presentadoras del programa, a pesar de la impresión, actuó con prisa para percatarse de que esta persona estuviera bien; asimismo, envió el programa a un corte de comerciales. Sin embargo, ni Carolina Cruz, presentadora también, ni Mr. Black, invitado, reaccionaron ante el hecho, quedaron en un estado de quietud que también sorprendió a todas las personas que observaban en ese momento el programa, pues también esperaban que auxiliaran a la actriz.

Por tal motivo, las críticas a Carolina Cruz no se hicieron esperar. “Se mueve más un ojo de vidrio que esos presentadores, que tristeza”, “se le nota la empatía de esa señora Carolina Cruz”, “está sentada en el sofá, no siente ninguna conexión con lo que está pasando frente a sus ojos”, “Carolina Cruz riéndose y Mr. Black muy tranquilo”, le dijeron a Cruz por su reacción.

Ante esto, la también empresaria no se quedó callada y hace unos minutos publicó una historia a través de su red social Instagram y explicó la razón por la cual se quedó sin hacer nada. Se destaca que al ser una situación que no se presenta todos los días, las personas tienen diferentes formas de actuar y la impresión del caso puede provocar todo tipo de reacciones.

“Todos reaccionamos de diferentes maneras. Gracias a Dios, Carolina Soto no se bloqueó porque yo sí me quedé en shock”, expresó con firmeza la periodista al rechazar la serie de críticas que ha recibido por no actuar como a las personas les hubiera gustado. En este sentido, Carolina Cruz señala que no decidió reaccionar o no, ese fue el resultado del desmayo, una impresión inmediata.

Además de que muchas personas salieran a criticar a la presentadora, algunas otras la defendieron. “Cada uno tiene una forma de reaccionar ante estas cosas y controlar el estado de shock no es fácil. Lo importante es que se recupere pronto la señora y que Carolina Soto tuvo una rápida reacción para asistirla”, indicó un internauta.

Después de que la actriz, de nombre María, se desmayara, el personal paramédico del canal Caracol la atendió de manera inmediata para evitar una tragedia. Aunque aún se desconocen las razones por las cuales se desmayó esta persona, muchas personas se han atrevido a afirmar que fue un hecho actuado simplemente para ganar ‘rating’.

No obstante, la actriz confirmó por medio de sus redes sociales que fue solo una descompensación debido al alto ritmo que viven estas personas día a día. Por fortuna, esto no pasó a mayores y la mujer se encuentra actualmente en perfectas condiciones de salud que le van a permitir continuar con la promoción de la obra El principito, el musical.

De igual manera, es necesario destacar que Carolina Cruz solo es una víctima de los comentarios destructivos de algunos televidentes que, sin ningún tipo de moderación, dicen lo que quieren en las redes. “Miren, sí, fue una situación angustiosa porque nunca nos había pasado en vivo. Fue como miedoso el momento, pero afortunadamente ella está bien”, concluyó la reconocida presentadora y empresaria que hace poco tiempo terminó su relación con el actor Lincoln Palomeque.