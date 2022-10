El alma de la fiesta: un joven se fue de rumba con su abuelita y se robó el show

En las redes sociales se ha viralizado rápidamente un video que rompe los esquemas normales de la rumba, ya que se ve a una abuelita en medio de la pista de baile, recordando sus tiempos mozos, pero de la mano de su nieto.

El video publicado a través de TikTok cuenta la historia del joven identificado como Santiago SK, a quien sus amigos le pidieron que llevara a una “nena a la farra”, pero él inmediatamente pensó en su abuelita de más de 50 años.

“Arréglese abuelita que nos vamos”, le escribió el joven a su abuela a través de WhatsApp, a lo que la señora le respondió cuestionando el lugar:“¿Cómo así, para dónde?”.

En ese momento, el joven le indicó que se iban para una fiesta, aunque no le dijo de qué tipo o dónde era; sin embargo, la abuelita no dudó en arreglarse y “montarse en el paseo”. A los pocos minutos le contestó: “ya estoy lista”.0

Durante el resto del video se puede ver a la abuela tomando cerveza de un barril, bailando con un grupo amplio de jóvenes, quienes se alegran de tenerla cerca, fue la que se lanzó a la mitad del círculo y bailó desde vallenato hasta El serrucho.

Y cuando le preguntaron si quería irse ya, la abuela respondió: “No me quiero ir, hasta las 5 de la mañana”, lo que claramente llamó aún más, la atención de sus compañeros de rumba, así como de los internautas que replicaron el video en las redes sociales.

“Y los chicos se portaron súper con ella”, “qué bello con su abuela se lo disfrutó al máximo”, “la abu me representa en el futuro jajaja”, “qué lindo nieto, otros se avergüenzan de sus abues por la edad”, y “Ya me veo 😂 en unos años con mis nietos”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Las redes sociales no dejan nada “al azar” y muestra de ello es una joven que quedó expuesta en internet, mientras le mentía a quien sería su novio sobre el lugar en el que se encontraba. Todo se desarrolló durante lo que se conoce como “palenque”, en Guadalajara, México.

“Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal”, fue el mensaje que envió la mujer cuando, por el contrario, no estaba en su residencia, sino en pleno concierto del artista sonorense Luis R. Conriquez. Un curioso fue el encargado de viralizar el momento.

En conversación de WhatsApp, le contestó además: “Perdón, se me bajó la presión y me vine como a las 5″, luego de que fuera cuestionada por no atender el celular y al tener varias videollamadas perdidas. Por si fuera poco, quien estaba al otro lado de la línea está lejos de imaginarse cómo está guardado, pues entre los contactos figura como “inútil”.

La reacción de esta joven no solo se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, sino que trajo consigo un sinnúmero de comentarios tanto a favor como en contra. Incluso hubo quienes se atrevieron a aconsejarle que diera un paso al costado en la relación.

Algunos hombres increparon su actuar al preguntarse: “¿Por qué son así? Tan fácil que es decir ya no estoy a gusto, bye”. Otros compartieron su anécdota personal: “Me ha pasado. Mi novia salió con unos amigos, cuando llegué del trabajo le pregunté por qué no me respondía y me dijo que se había dormido”.

Hubo mujeres se tomaron el episodio con gracia al mencionar, por ejemplo: “Me encantó el nombre; pero, ¿cuál de todos?” Otras, por el contrario, se mostraron en desacuerdo: “no hagan eso, chicas. Yo tengo hermanos y no me gustaría que les hicieran eso”.