Sin tapujos Epa Colombia muestra video íntimo con su novia en medio de pleito legal con su ex

Epa Colombia es una mujer que se muestra sin tapujos, haciendo y deshaciendo como mejor le parece y siempre defendiendo lo que piensa, sin importar las críticas de los demás; por ende, no tiene problema en dar declaraciones en sus redes sociales sobre los litigios legales que enfrenta y luego mostrarse muy cariñosa con su nueva pareja.

Este es el escenario de la también influencer en su cuenta oficial de Instagram, donde usa las historias para mostrar su desacuerdo con la demanda que le interpuso su expareja Diana Celis para reclamar lo que le corresponde después de mantener seis años de relación con Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia; y también deja ver el idilio de amor que ahora está viviendo con su nueva novia.

En un clip que dura varios segundos, Epa Colombia se muestra en la habitación de su casa con su novia, las dos acostadas en la cama, cantándose la una a la otra la canción de Buxxi Como tú no hay dos, mientras juegan y se tocan en ropa de pijama.

Esta muestra de amor solo deja claro que Epa Colombia ya pasó la página de Diana Celis y lo único que queda por resolver es la demanda interpuesta por la futbolista, quien según Barrera ya se quedó “con el apartamento del Olaya, del Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos y el carro”.

Además, Barrera también contó cómo se sintió con la demanda y dio detalles de su relación con Celis. “Diana estaba saliendo con alguien del Santa Fe y yo no me podía quedar como una mar/&#@ esperando que me cuidara y me acompañara a mi empresa, que me acompañara; no, amiga, yo también tuve que salir a buscar lo mío… No me iba a quedar donde no me quieren… Estuvo conmigo apoyándome, pero yo trabajé sola, ella estaba en el fútbol 24/7 y llegaba super tarde a dormir y a mí me tocaba enfrentarme a muchísimas entidades y muchísimas personas… Yo he trabajado muy duro y ella sabe que yo trabajé solita”, confesó.

Por su parte, Celis no se quedó callada y también respondió a los comentarios de Epa Colombia de una forma más sutil, pero directa, a través de sus historias de Instagram, siendo las únicas declaraciones que iba a dar sobre el tema.

“He dejado sueños y proyectos que he tenido en mi vida por vivir la vida de los demás, he estado en las buenas y en las malas, en problemas durísimos con el TransMilenio… Cuando supe que en ese momento ella estaba con otra persona, no abandoné a nadie. Le deseo lo mejor a ella y siempre quiero que esté bien. Aun así, no sé por qué la gente dice cosas para justificar acciones… No haga quedar mal con mentiras a las personas que estuvieron por mucho tiempo a su lado y que crecimos juntas, porque lo hicimos juntas, no solamente usted… ‘El que actúa bien, le va bien’ (frase de Epa Colombia) y sí, saben que sí, me ha ido muy bien gracias a Dios, porque actué bien, no hice cosas malas con ella y actué de la mejor manera… Nunca hablé mal de ella y no lo voy a hacer, así me quiera poner por el piso para que le acepten a la nueva pareja”, declaró Celis.

Por ahora solo queda esperar si el litigio entre las dos partes se resuelve definitivamente y las novedades de la nueva relación de Epa Colombia, quien asegura que no importa lo duro que le den en redes sociales y en pleitos legales, ella siempre se levantará a seguir trabajando por ella y su familia.