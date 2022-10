Epa Colombia respondió a demanda de su ex Diana Celis: reveló que le dio una suma millonaria en la separación, apartamentos, una casa, motos y un carro

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, decidió hablar sobre la demanda que su expareja, Diana Celis, le interpuso para que se le reconozca la unión marital de hecho, luego de sostener una relación amorosa por más de seis años con la influencer.

El Juzgado 29 de Familia de Bogotá fue el que admitió para su estudio la demanda presentada por la jugadora profesional de fútbol, Diana Marcela Celis González, expareja de Daneidy, y ya se han adelantado los trámites pertinentes al reconocimiento de los apoderados de las dos partes, además de la recolección de evidencia documental y testimonial pertinente.

Hasta el momento, ninguna de las dos partes se había pronunciado sobre el hecho; sin embargo, Epa Colombia decidió contarles todo a sus seguidores porque son los que la “siguen” y le “compran”.

“Sí, amiga, me colocaron otros dos delitos, pero bueno, ella sabe que obré superbién y que hice las cosas superbién y le di todo lo que me pidió el abogado de ella”, afirma Barrera mencionando los últimos acontecimientos sobre el tema.

Según Epa Colombia, la relación se terminó porque “Diana estaba saliendo con alguien del Santa Fe y yo no me podía quedar como una mar/&#@ esperando que me cuidara y me acompañara a mi empresa, que me acompañara; no, amiga, yo también tuve que salir a buscar lo mío”.

Luego Danedy se sincera y cuenta que Celis la demandó porque “muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía”. Según cuenta, le querían quitar el 50 % de sus bienes y, luego de una conciliación que no dio frutos, Diana se quedó “con el apartamento del Olaya, del Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos y el carro, y creo que obré superbién”.

Barrera cuenta de manera firme y directa que la ruptura le ha dolido mucho, porque seis años de compañía pesan; sin embargo, “no me iba a quedar donde no me quieren… Estuvo conmigo apoyándome, pero yo trabajé sola, ella estaba en el fútbol 24/7 y llegaba supertarde a dormir y a mí me tocaba enfrentarme a muchísimas entidades y muchísimas personas… Yo he trabajado muy duro y ella sabe que yo trabajé solita”.

La polémica empresaria hace énfasis en que, con o sin pareja, ella sigue siendo Epa Colombia y afirma que si lo vuelve a perder todo y se queda sin nada, puedo volver a superarlo. “Tengo dos manos y dos pies para seguir emprendiendo… Hoy soy la reina de las queratinas y me volveré a levantar más fuerte que nunca”, afirma Barrera.

Por su parte, Diana Celis también se pronunció en las redes sociales a través de sus historias de Instagram, afirmando que ella siempre trata de hacer las cosas bien, ser sincera, amar y acompañar a quien está con ella.

“He dejado sueños y proyectos que he tenido en mi vida por vivir la vida de los demás, he estado en las buenas y en las malas, en problemas durísimos con el TransMilenio… Cuando supe que en ese momento ella estaba con otra persona, no abandoné a nadie”, responde Diana desde su hogar.

Celis enfatiza en que siempre estuvo firme en la relación con Barrera y, aunque no la menciona directamente, sí habla de una persona en específico con la que estuvo por más de seis años.

“Le deseo lo mejor a ella y siempre quiero que esté bien. Aun así, no sé por qué la gente dice cosas para justificar acciones… No haga quedar mal con mentiras a las personas que estuvieron por mucho tiempo a su lado y que crecimos juntas, porque lo hicimos juntas, no solamente usted… ‘El que actúa bien, le va bien’ (frase de Epa Colombia) y sí, saben que sí, me ha ido muy bien gracias a Dios, porque actué bien, no hice cosas malas con ella y actué de la mejor manera… Nunca hablé mal de ella y no lo voy a hacer, así me quiera poner por el piso para que le acepten a la nueva pareja”, declara Diana Celis.