Murió la abuela de Silvestre Dangond; familiares están devastados tras la pérdida

View this post on Instagram

Hay que mencionar que doña Ana Teresa era también la abuela de la comisaria de familia de este municipio, Erika Guevara Corrales quien se refirió al hecho con las siguientes palabras: “solo Dios sabe lo que yo puedo estar sintiendo en estos momentos, a ella le debo parte de mi crianza, cuánto amor me dio”.

Un homenaje a la imagen de su padre

Hace unos meses, cuando estaba preparando su trabajo de Ta’ malo , el artista vallenato tuvo un cambio radical en su look, l o cual causó revuelo entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular acerca de las razone s por las cuales se había producido ese particular cambio.

De hecho, confesó que tener el pelo como su padre no era una intención reciente, sino que fue algo que buscó por mucho tiempo.

El intérprete no se guardó nada para responderle a sus críticos por su cambio de imagen | Foto: Instagram: Silvestre Dangond

“Yo todo el tiempo quise tener el pelo como mi papá, pero el mío es ñongo, mi pelo es rabioso, no se contenta con nada. Entonces pasaba el tiempo y tenía que darme la oportunidad de dejarme crecer el cabello y de hacerme un alisado, o echarme un producto donde me pudiera dar el look de mi papá”, agregó el intérprete cesarence.