Murió Norman Jewison, el aclamado y versátil director de cine nacido en Canadá

“Cada vez que una película trata sobre el racismo, muchos estadounidenses se sienten incómodos”, escribió. “Sin embargo, hay que afrontarlo. Tenemos que lidiar con los prejuicios y la injusticia o nunca entenderemos qué es el bien y el mal , lo correcto y lo incorrecto; Necesitamos sentir cómo se siente “el otro”.Se basó en sus experiencias para In the Heat of the Night de 1967, protagonizada por Rod Steiger como un sheriff blanco racista de un pequeño pueblo y Sidney Poitier como un detective negro de Filadelfia que intenta ayudar a resolver un asesinato y eventualmente formar una relación de trabajo con la hostil comunidad local. hombre de la ley.

También recibió otras dos nominaciones al Oscar en su carrera, por El violinista en el tejado y Moonstruck, la querida comedia romántica por la que Cher ganó un Premio de la Academia a la mejor actriz. También trabajó en películas tan notables como la parodia de la Guerra Fría The Russian Are Coming, The Russians Are Coming, el thriller de Steve McQueen The Thomas Crown Affair y un par de películas protagonizadas por Denzel Washington: el drama racial A Soldier’s Story y The Hurricane, protagonizada por Washington como el boxeador encarcelado injustamente Rubin “Huracán” Carter.