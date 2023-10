“Muy diferente”: Paola Jara apareció sin maquillaje en redes sociales y la foto se hizo viral

El hecho dividió opiniones entre sus fanáticos, pues hubo algunos que halagaron su belleza al natural, mientras que otros aseguraron que se veía un “poco más mayor”. Fuera por un motivo o por el otro, lo cierto es que Paola no pasó desapercibida.

“La verdad, es que deberías salir así siempre”, “Te ves más bonita al natural”, “No quiero ser malo, pero eres una con maquillaje y otra sin él”, “Tu belleza es solo maquillaje”, “El maquillaje te hace ver mayor”, “Deberías hacer como otras cantantes, que decidieron no usar más maquillaje” y “Quédate así, luces perfecta”, fueron algunos de ellos.

Paola Jara se mostró sin maquillaje y dividió opiniones

“Estoy muy contenta, enamorada, estoy viviendo un sueño. Gracias a Dios estamos muy bien. Nunca en mi vida, no sé si veía si quiera la oportunidad de casarme, no creía, pero bueno, cuando llega la persona indicada y correcta, el panorama cambia y te hace cambiar muchas cosas que no veías antes. Estoy muy feliz”, aseguró hace un tiempo en una conversación con Mañana express.