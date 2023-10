“Pídale el divorcio de una”: Paola Jara sacó a la luz defecto de Jessi Uribe y él se defendió

Paola Jara mostró defecto de Jessi Uribe

Jessi no se quedó callado ante lo compartido por la cantante, aunque solamente aseguró lo siguiente: “Ya le dije que no lo voy a hacer”.

Por ahora, Paola y Jessi no han pensando en tener hijos. En redes, Paola se ha sincerado respecto a que todavía no han tomado una decisión respecto al tema.

“No sé, no sé todavía, ese tema lo vivo pensando, lo pienso y lo pienso y no sé. Y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante, que no sé por qué la he postergado muchos años de mi vida. Ahorita no sé”.