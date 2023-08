Paola Jara dejó atrás el sudado de pollo y sorprendió a Jessi Uribe con nuevo almuerzo

Paola Jara fue criticada por pintar la cola de uno de sus perros

Ante esta situación, Paola Jara dividió opiniones en redes sociales, pues hay quienes la apoyan y no lo ven como algo grave y otros que le hablan y la acusan de maltrato animal: “Me parece fatal… someter a un animalito a esos procesos de tintura. No comparto este tipo de procedimientos”; “Hola, yo soy peluquera canina, este producto no atenta contra la salud ni pelaje de nuestros peluditos, es temporal, en el segundo baño sale”; “Quedó igual a los dueños”; “La verdad no comparto esa idea, píntate tú el cabello, pero no el del perro”; “Quedó precioso Turrón”; “No me gusta la colita así”; “Tan lindo como sabe posar”, y muchos más.