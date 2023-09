¿Qué le pasa a Paola Jara? Su última publicación preocupa a sus fans

“Tengo como ganitas de llorar… Me puse a leer sus comentarios de mi último post y… Estoy muy agradecida con ustedes. Gracias por creer en mí, por sus palabras tan lindas, por creer hasta cuando ni yo creo en mí. Los quiero mucho y muchas gracias de verdad. Gracias por el apoyo que me brindan siempre” , declaró la cantante mientras trataba de respirar y se limpiaba las lágrimas de felicidad y emoción que le generaron sus fans.

“Días de ensayos, nervios, ansiedad, la cabeza diciéndome en qué te metiste, el corazón a punto de salirse de los nervios, las piernas me temblaban , la vista nublada no sabía ni a dónde mirar, y en mi mente mientras cantaba y bailaba siempre me repetía tu si puedes dale que si puedes. ¡Y efectivamente pude! Con algunos errores y con mil cosas que mejorar pero lo hice y me siento feliz por demostrarme que puedo con todo lo que me propongo en la vida”, escribió Paola en su publicación, que ya cuenta con más de seis mil likes.