Natalia Reyes publicó desatinado trino sobre Francia y tuvo que pedir disculpas; no la bajan de racista

La selección Argentina sufrió más de la cuenta el pasado domingo en el estadio Lusail de Doha y consiguió su tercer título mundial después de superar por penales (4-2) a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

“Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, precisó Lionel Messi.

Tras el triunfo de la albiceleste en el país asiático, la actriz Natalia Reyes se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales, debido a un desatinado comentario que hizo en Twitter. Asimismo, reflejó un poco lo que pensaba sobre el combinado galo.

La artista, recordada por su papel de Lady Tabares en la la serie La vendedora de rosas (Canal RCN), señaló que la final de la cita orbital no la perdieron los franceses, sino el continente africano, puesto que ese seleccionado está conformado en su mayoría por jugadores que tienen raíces africanas.

“Ese tipo de comentarios son racistas”; “¿por qué ese comentario, odio, racismo, resentimiento?”; “que desafortunado comentario; que no se note el racismo”; “¿por qué les molesta tanto la raza negra?”; “No le veo nada de malo que esos jugadores tengan raíces africanas”, fueron algunas críticas que recibió Reyes.

Ante la viralización que tuvo en los últimos días, la bogotana reapareció -este martes- en su cuenta personal de Twitter y pidió disculpas públicas por su desafortunado comentario. Además, puntualizó que de ninguna manera quiso difundir un mensaje racista.

“Cada uno interpreta lo que quiere, mi tweet iba a lo paradójico que resulta que PRECISAMENTE Francia, el país de ‘la libertad’ tenga políticas anti-migratorias y anti-asilo cada vez más fuertes, pero sí tengan una selección de fútbol mayoritariamente negra”, indicó inicialmente.

Luego, la reconocida actriz concluyó: “pido disculpas de todas maneras, si pude ofender a alguien o pudo interpretarse lo contrario a lo que quería. El racismo está lejos de ser mi forma de actuar”.

Pido disculpas de todas maneras si pude ofender a alguien o pudo interpretarse lo contrario a los que quería, el racismo está lejos de ser mi forma de actuar. https://t.co/YoxkTlF7ui — Natalia Reyes (@nataliareyesg) December 21, 2022

Natalia Reyes trabajara con el actual gobierno

Cabe mencionar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Colombia anunció esta semana que la nueva presidenta de la junta directiva es Natalia Reyes.

“La junta directiva, elegida el pasado lunes, estará presidida por una de las actrices con mayor proyección internacional del momento: Natalia Reyes, quien a sus 35 años se convierte en la presidenta más joven que ha liderado la junta”, precisó la entidad en un comunciado de prensa.

La Academia realizó el martes 20 de diciembre la respectiva votación para escoger a la junta directiva, periodo 2023-2025, donde también se escogió a la nueva vicepresidencia. Igualmente, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias felicitó a Reyes por este nombramiento.

“Felicitamos a nuestra Directora Académica Natalia Reyes Gaitán, por su nuevo nombramiento como presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estamos seguros de que esta cartagenera de corazón, con su inteligencia, carisma y sensibilidad seguirá posicionando nuestra cinematografía en Colombia y en el mundo”, precisó el Ficci.