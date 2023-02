Nueva canción de Shakira y Karol G genera divertida reacción en Nicky Jam y su mascota

Shakira lo volvió a hacer, en esta ocasión de la mano de Karol G, con quien la unió el sinsabor de una ruptura amorosa. Lo que sintió la barranquillera tras 12 años de relación con Gerard Piqué quizá fue similar al sinsabor de Karol G al decirle adiós a Anuel AA. Hoy, 24 de febrero, se valieron del desamor para hacer lo que mejor saben: cantar. Poco más de mediodía después de su lanzamiento, suma más de 20 millones de reproducciones en YouTube.

La canción, por supuesto, está dando de qué hablar tanto en las redes sociales como en la prensa rosa, que sobre todo se ha dedicado a cubrir de cerca la vida de Piqué sin Shakira. Que la colombiana lanzó nuevas pullas a Clara Chía y que el título de la canción TQG tiene un mensaje oculto para su ex, son algunos de los comentarios que desde las 00:00 de este viernes sus seguidores han estado haciendo en sus redes sociales.

Shakira y Karol G - Foto: Youtube karol G

Pero las reacciones al éxito musical, con el que las cantantes colombianas le están sacando provecho a la tusa para hacer arte, también provienen de algunos cantantes de la música urbana, entre ellos, Nicky Jam.

El artista considerado uno de los pioneros del reggaetón, en especial por sus colaboraciones con Daddy Yankee en la década del 90, subió una foto en su cuenta en Twitter relacionada con la nueva canción de Shakira y Karol G.

En el retrato que subió Nicky Jam se le ve asombrado por la canción, quizá porque la letra está dedicada a Piqué y Anuel. A su lado figura un perrito, solo que sin el mismo gesto de asombro que el cantante.

“Mi cara escuchando el tema de Karol G y Shakira. Muy duras”, comentó Nicky Jam, quien tiene una canción con la barranquillera, llamada Perro fiel, lanzada en 2017.

Nicky Jam, de hecho, tiene una particular anécdota con la colombiana y con Gerard Piqué, a quien no alcanzó a ver personalmente. “Yo me fui a descansar y él llegó como a las dos de la mañana, porque es que con Shakira no es fácil, es dándole duro, duro, duro en el estudio, y yo le dije a Shakira: ‘Shakira, con todo el respeto que te mereces, yo me voy a dormir, ¡yo no sé cómo tú puedes! ‘. Yo me fui a dormir y ahí llegó Gerard”, dijo el artista, como lo recopila People.

Letra de la nueva canción de Shakira y Karol G

- Karol G: La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

- CORO

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Las colombianas estrenaron canción y video este 24 de febrero. - Foto: Foto: Twitter @rpvee.

- SHAKIRA: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me rio.

Shakira lanzó nuevos dardos a Piqué y a Clara Chía en la canción. - Foto: Getty Images

- Karol G: No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura, dicen los reportes

- SHAKIRA: Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

- Karol G: Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

- CORO: Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

-Karol G: Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

- Karol G: Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Karol G desarchivó varias publicaciones en su cuenta de Instagram donde aparecía junto a su expareja Anuel AA. - Foto: Imagen tomada de Instagram karolg

- SHAKIRA. Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- Karol G: Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

- Coro

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

- Hablado: Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo.