“Nunca me arrepentiré de mi pasado”: Ana Sofía Henao cuenta en SEMANA cómo pasó de símbolo sexual a defensora de la belleza natural

Muchas cosas han pasado en la vida de Ana Sofía Henao desde que, dos décadas atrás, se convirtió en la protagonista de los cuadernos escolares más famosos y sexys de Colombia.

En un comienzo, pensó que salir en portada en vestido de baño se trataría de una campaña de solo un año; pero al final fueron 13 en los que llegó a millones de estudiantes en el país. “Los ayudé a graduarse”, dice entre risas.

Hoy, a sus 40 años, con la misma dulzura de ese entonces y una belleza que parece haberse detenido en el tiempo, es la madre de Candelaria y una escritora tardía que materializó su sueño de narrar e ilustrar historias para niños con Belinda, princesa de fuego, un relato que dice estar alejado de los típicos cuentos de princesas y hadas, y más cercano a la fuerza de mujeres que, como su madre, han sido un ejemplo en su vida.

Ana Sofía Henao | Foto: Felipe Bohorquez

Esa pasión por las letras y los libros la vive junto a su pequeña de 4 años, con la que lee todas las noches y disfruta del plan de visitar librerías. Y es para Candelaria, precisamente, para quien quiere ser un ejemplo de amor propio. Una de las razones, además de la salud, que la llevaron a retirarse sus prótesis mamarias. De esa vida de mamá, de su faceta como empresaria y de cómo se ha transformado en ella el concepto de la belleza, Ana Sofía se confesó con SEMANA.

SEMANA: ¿Por qué decidió lanzarse como emprendedora en el mundo de la belleza?

Ana Sofía Henao: Porque ese ha sido mi mundo desde que tenía 13 años y comencé mi carrera como modelo. Y siento que es momento de hablar de belleza sin banalizar el hecho de querer cuidarnos y amarnos tal cual como somos.

SEMANA: ¿Y cómo define Biosophia?

S.H.: Biosophia es mi marca y nació hace cinco años de la necesidad de tener en un solo producto todo lo que quería para mi pelo rubio. De la mano de un equipo de expertos, empezamos a combinar ingredientes y de ahí nació esta línea de belleza capilar que puede usarse en todo tipo de cabellos.

SEMANA: Ana Sofía, hace unas décadas usted era la imagen de famosos cuadernos escolares y de muchas otras campañas publicitarias. ¿Qué extraña de esas épocas?

S.H.: Cuando miro atrás siempre recuerdo mi pasado con una mezcla de orgullo y también de asombro por todos los sueños que he alcanzado. En esa época de los cuadernos, no me alcanzaba a imaginar lo que eso representaba ni en cuántos hogares ‘estudié’ por cuenta de esos cuadernos; aún ahora me siguen sorprendiendo las marcas y las campañas para las que sigo trabajando como modelo cada día, pero con propósitos de vida mucho más claros de cuando comencé en el modelaje, hace más de veinte años.

SEMANA: Usted llegó a ser considerada un símbolo sexual de esa época. ¿Qué es para usted hoy la belleza?

S.H.: Esa idea ha cambiado. Para mí la belleza hoy en día es el equilibrio perfecto entre verse y sentirse bien. Es amarse tal cual somos, es encontrar en nuestra naturaleza única lo bonito de ser.

Ana Sofía Henao y su hija Candelaria. | Foto: Cortesía Baby Fresh

SEMANA: Se lo pregunto porque usted ha sido una de las famosas que han decidido retirarse sus prótesis mamarias luego de ser víctima del síndrome de Asia y apostar por una belleza más natural. ¿Se arrepiente de haberse operado?

S.H.: Nunca me arrepentiré de mi pasado, incluso de mis errores, porque gracias a todo lo que he vivido soy la persona que soy hoy en día. Fue una decisión que tomé por salud, por amor propio y porque simplemente ya no las necesitaba en mi vida. También quise hacerlo para ser para mi hija un referente de amor propio y de aceptarnos tal cual somos. Eso es y seguirá siendo muy importante en mi vida. Con el tiempo entendí que no necesitaba nada más para ser hermosa y que aceptar mi reflejo en el espejo, sin importar la opinión de los demás, da tanta paz que uno debe hacerlo cuanto antes. Esta vida es hermosa, y cuanto más la disfrutemos libres de prejuicios, será aún más mágica.semana: ¿Le teme al paso de los años una mujer que siempre ha sido reconocida por su gran belleza?s.H.: No les temo a los años porque ellos no se llevan la belleza, al contrario, la acentúan de una manera especial. Los años en realidad nos enseñan a amarnos como somos, nos dan seguridad, tranquilidad y, quién diría, hasta frescura.

SEMANA: Hablemos de su rol de mamá: ¿cómo describe ese trabajo de criar a Candelaria en épocas donde estos niños son nativos digitales?

S.H.: Tengo una niña de 4 años que ama hacer videos conmigo y lo toma como un juego. Desde que haya respeto y mucha responsabilidad de los padres con la tecnología, siento que puede ser aprovechada de una manera muy positiva. Eso sí, teniendo claro que todo se da en su debido tiempo.

SEMANA: El año pasado, usted sorprendió a sus seguidores con una faceta que poco le conocían: la de escritora. ¿Qué ha pasado después de Belinda, princesa de fuego, su primer libro?

S.H.: Belinda, que no es la típica princesa de cuentos de hadas sino una empoderada, ha sido un sueño hecho realidad que me ha traído cosas hermosas y muchos retos como escritora e ilustradora. Y aquí sigo escribiendo un segundo y tercer libro que me tienen encantada y bastante ocupada.

SEMANA: ¿De dónde le viene esa vena de escritora y de ilustradora? Entiendo que usted creció en una familia paisa donde se leía mucho...

S.H.: ¡Así es! Mi amor por los libros viene de una familia lectora que desde muy pequeña me introdujo en este maravilloso mundo. Nunca me presentaron la lectura como una obligación o como una tarea aburrida, sino todo lo contrario, como un viaje a lo desconocido e infinitamente mágico que me cautivó desde muy pequeña.

La modelo antioqueña habló sobre la operación y la edad cuando se hizo la primera puesta de implantes. | Foto: Instagram: @anasofiahenaoe

SEMANA: ¿Y es de las que le lee cuentos e historias a su hija?

S.H.: Todos los días dedicamos un rato a leer historias que a ella le gusten. Es la manera más fácil y divertida para introducirlos en el maravilloso mundo de la lectura. Leemos cuentos todas las noches y lo disfrutamos bastante. El plan lo hacemos desde que Candelaria estaba mucho más pequeña y lo hacemos completo: vamos a la librería y ella elige sus libros preferidos. Así, ella va entendiendo que leer no es una tarea aburrida sino toda una aventura.

SEMANA: Muchas modelos reconocidas como usted con el tiempo se convierten en actrices o presentadoras. Usted ha sido como una rara excepción...

S.H.: Bueno, he presentado algunas veces y me gusta. Sin embargo, tengo claro que la actuación no es ni será lo mío, aunque haya tenido varias ofertas para hacerlo. Por un lado, varias de esas propuestas han requerido que me vaya a vivir a otra ciudad y la verdad no me he querido ir de Medellín, vivo delicioso aquí. Y, por otro, como me he dedicado el ciento por ciento al modelaje, que es mi verdadera profesión, no he tenido tiempo para estudiar actuación. Y sin preparación no me atrevería jamás a actuar.

SEMANA: ¿Dónde quedó su carrera de diseñadora de espacios comerciales?