Omar Murillo, además de actor, se destaca como emprendedor: estos son sus negocios fuera de la televisión

Por esta razón, a sus 41 años de edad, Omar Murillo no solo ha construido una sólida carrera en el mundo artístico, sino también en el mundo empresarial lejos de la televisión, con negocios de los que habló recientemente, en medio de una conversación con la revista 15 Minutos.

Inicialmente, el actor aseguró que haber estado en La casa de los famosos Colombia ha sido una de las mejores experiencias de su vida: “He sido tan afortunado que siempre me han tocado los mejores proyectos (…) y estar allí no se va a quedar atrás (…) El mejor taller de convivencia me lo brindo este programa”, comentó.