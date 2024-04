Padre de La Segura desmintió a su hija y la dejó mal parada; expuso verdad sobre la mala relación

“No fue así, lo que le dije es que si ella me deshonraba había un Dios que podía con su dedo tocarla y evitar que hiciera cualquier cosa”, argumentó, para después agregar: “Desconozco cuáles son las razones de su resentimiento y de su odio, no la violé, no la manoseé, no le pegué con un garrote en la cabeza, no sé, la verdad, desconozco”.