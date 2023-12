Organizadora de boda fallida en Córdoba destapó verdad tras el video viral y contó qué pasó después: “Al novio lo echaron”

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que los usuarios compartan todo tipo de contenidos, generando debates, risas, emociones y discusiones. Muchos suelen quedar sorprendidos con lo que sucede en otros lados del mundo, permitiendo que sea viral y se difunda con facilidad.

De hecho, por estos días se hizo tendencia en X, anteriormente conocido como Twitter, un video en el que captaron el momento exacto en el que una novia se arrepintió de casarse a última hora, dejando boquiabiertos, tanto a los asistentes, como a los internautas que estaban viendo estas imágenes.

Este caso se registró en Chinú, Córdoba, y los protagonistas de la historia fueron Jessica Avilés y su prometido, Santiago Restrepo, quienes se disponían a darse el “sí” en el altar. Ambos estaban frente a los invitados, cuando la prometida decidió negarse y asegurar que no aceptaba a su pareja en este sacramento.

“Hubo un inconveniente precisamente hoy. Santiago me mintió, me dijo que su papá estaba superfeliz, que la boda la había pagado. ¿Cómo trató a mis hijos cuando llegué? Así no me caso, primero mis hijos”, dijo la involucrada, señalando que había razones de peso para tomar este camino.

“El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá. (...) Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, comentó en el video que se compartió.

Ante las dudas que surgieron sobre este suceso, Noticias Caracol se puso en contacto con la organizadora del evento, intentando conocer detalles que no se vieron en los clips. La mujer, identificada como Mari Luz Díaz, rompió el silencio y destapó lo que pasó realmente en la boda viral, lejos de las opiniones que fluyeron en redes.

Organizadora reveló qué pasó después del “no”

La trabajadora detrás de esta organización decidió relatar un poco de lo que aconteció en aquella fiesta, teniendo en cuenta que no se celebró el sacramento como estaba planeado. En sus declaraciones, indicó que se acercó a la novia e intentó saber qué pasaba, a lo que obtuvo una respuesta sorpresiva.

“Cuando sucedió todo yo me acerqué a ella, le dije ‘¿qué pasó?’, y me dijo: ‘no me quiero casar con ese tipo, yo no voy a arriesgar todo lo que tengo por casarme con él y no sé cómo me va a ir con él, porque si él no acepta mis hijos, pues no me voy a casar con una persona así”, dijo al medio.

La mujer señaló que la prometida entró en preocupación por los gastos y costos de la celebración, por lo que intentó mirar las maneras para que se solucionara. “Estaba muy preocupada por la totalidad del pago del evento no se había dado y yo le dije ‘no te preocupes, eso es lo de menos, lo importante es que tú te sientas bien y aceptes las cosas’”, comentó ante lo que estaba lidiando la novia.

Lo que dejó a más de uno sin palabras fue que los invitados quisieron aportar el dinero, pese a que algunos sacaron de la lluvia de sobres lo que habían entregado. Otros giraron un dinero para ayudar y los familiares de la novia intentaron corregir lo sucedido.

“El padre del novio me había girado 2 millones de pesos antes, y me dijo que me daba el resto en la noche. Todo el mundo sacó la plata de la lluvia de sobres. Ellos recogieron para terminar de pagarme”, mencionó.

Aunque no se conoció más sobre este hecho, Mari Luz Díaz confesó que la fiesta siguió por un rato y se trató de hacer ambiente, ya que nunca antes le había sucedido esto en su trayectoria detrás de todo tipo de eventos.