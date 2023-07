Paola Jara presumió el tatuaje que se hizo sobre Jessi Uribe; causó sensación en su público

Paola Jara es una de las cantantes más queridas de Colombia pues con el paso del tiempo se ha ido ganando el cariño del público

Asimismo, el artista llama la atención de los internautas debido a la relación sentimental que tiene con su esposo, el también cantante de música popular Jessi Uribe, luego de que él se separara de su esposa tras participar en un reality musical.

Paola Jara y Jessi Uribe derrochando una vez más amor en redes. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

Sin embargo, la pareja de cantantes demuestran su amor en las redes sociales en donde ambos se han dejado ver muy enamorados. Allí comparten fotografías y videos de su relación y algunos momentos que comparten juntos.

Recientemente, la artista compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se pueden apreciar los nuevos tatuajes que se hizo la antioqueña al lado de la oreja y en la nuca, así como encima de su mano, donde lleva un pequeño recordatorio de la fecha en la que se casó, con quien asegura que es el amor de su vida, el pasado 14 de mayo de 2022.

Es una de las artistas colombianas más seguidas en redes sociales. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Cabe mencionar que la primera fotografía causó gracia entre los seguidores de la artista, dado que luce una camiseta sin mangas cuyo espaldar es angosto, por lo que dio la impresión de que se tratara de una cintura y unas tangas.

Eso lo dejaron en los comentarios de la publicación algunos internautas, quienes coincidieron en que lo que primero habían visto no era el cuello de la artista, sino su cintura, pero al ver el cabello cayeron en cuenta que se trataba de la nuca. “Alguien más vio una cintura y una tanga?”, indicó un internauta jocosamente.

Tatuaje de Paola Jara llamó la atención de sus seguidores - Foto: instagram @paolajarapj

El tatuaje que se hizo allí la intérprete de Murió el amor, es una frase con dos tipos de letra diferentes y en inglés: music is life, que traduce ‘música es vida’. Mientras que cerca a su oreja, la cantante se escribió las palabras ‘Don de Dios’.

La publicación del artista finaliza con dos fotografías de su mano y la de su esposo, Jessi Uribe, en donde se puede observar que ambos tienen un tatuaje que dice Love (amor) en mayúsculas y en la parte superior del letrero, tiene la fecha del día en que ellos se casaron para recordarse, el amor que se tiene en el uno al otro.

Paola Jara y Jessi Uribe se tatuaron la palabra 'Love' con su fecha de matrimonio. - Foto: Instagram @paolajarapj

Entre tanto, en entrevista con SEMANA, previo a su aniversario, la artista antioqueña habló de varios temas, a propósito de su más reciente colaboración musical con el chileno exponente de cumbias en Latinoamérica, Américo, en Cuéntaselo, una producción musical que habla de un romance que surge entre dos personas que están comprometidos.

Al ser cuestionados en el caso hipotético de estar en la situación que narra el sencillo (infidelidad), ambos artistas concluyeron que era mejor alejarse y evitar las tentaciones.

Jessi y Paola siguen disfrutando de su primer aniversario en un destino paradisiaco. Foto: Instagram @jessiuribe3. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe3.

“Es parte del juego y es una muy buena estrategia no exponerse”, dado que al jugar con fuego te vas a quemar, indicó Américo.

Mientras que Paola afirmó que prefiere no meterse “en esos chicharrones y evitar. Si en algún momento de la vida, Dios no lo permita, porque pues, estoy felizmente casada, pero si... Dios no quiera, se me llega a presentar una oportunidad de esas, prefiero terminar la relación sanamente que herir a una persona importante en mi vida y a alguien que amo y que quiero. Mejor dicho, las tentaciones yo las evito 100 %”.

Asimismo, la artista manifestó que después de su vida de casada, sus ideas han ido transformándose: “Sí me ha cambiado mucho el pensamiento, el hecho de haberme casado con Jessi. Conocer a Jessi me cambió mucho la forma de pensar del amor”.

“Siempre me he enfocado mucho y me enfoqué mucho en mi parte profesional, en sacar adelante mi carrera, en ser una mujer independiente. Me enfoqué en realizar, quizás de pronto, esa parte profesional primero como mujer, y de pronto le di más espera y fui aplazando un poquito más el tema de los hijos, del amor, de la familia... Lo puse como en un segundo plano de mi vida”, sentenció la intérprete de Mala mujer.