Patrick Delmas se lanza como cantante; así suena el debut del reconocido actor francés que se enamoró de Colombia

Patrick Delmas llegó a Colombia para grabar una serie francesa y se quedó definitivamente. Ya han pasado 25 años desde que el actor galo se bajó del avión con unas pocas palabras aprendidas del español, sin saber que aquí conocería al amor de su vida y fundaría una carrera artística.

Hoy Delmas dice sentirse más colombiano que francés, especialmente desde la acogida de su personaje Michel Doinel en Yo soy Betty la fea, con el que le disputó a don Armando el amor de la protagonista.

Ahora, tras una exitosa trayectoria, da un paso al costado como actor y le apuesta profesionalmente a la música. Esta semana sorprendió con el estreno de su versión, a ritmo de guitarra, contrabajo y batería, de Me olvidé de vivir, un clásico que inmortalizó Julio Iglesias. Dicha interpretación cuenta con su propio video en YouTube.

El actor asegura que en realidad cultiva la música desde niño, pues a los 8 años aprendió a tocar piano. “Este tema nos toca a todos, y más aún con la adicción a las redes sociales y la búsqueda frenética de la fama. Por eso quise cantarla. Es una canción que forma parte de mi cultura francesa y de la cultura colombiana”, dice.

El vestido de la venganza

Jennifer López. | Foto: juan carlos sierra-semana

El 2024 no ha sido el mejor año para Jennifer López. Además de su sonado divorcio de Ben Affleck, con quien solo duró dos años de casada, se vio obligada a cancelar la gira mundial, pues sus seguidores no respondieron con la compra de boletas, no tuvo éxito con su más reciente álbum ni tampoco con el documental, en el que invirtió unos 20 millones de dólares y narraba el ‘éxito’ del renacer de su relación con el actor luego de dos décadas.

Pero, a sus 55 años, JLo no se rinde. La artista deslumbró durante el Festival de Cine de Toronto, gracias al sexi atuendo que lució para recorrer la alfombra roja y que muchos no dudaron en llamar el “vestido de la venganza”.

Se trata de un diseño de la colección otoño-invierno de Tamara Ralph. Se destaca por las lentejuelas plateadas y sus lazos XL de terciopelo negro en los laterales, que dejaron al descubierto la piel.

Asimismo, la prensa no pasó por alto el particular encuentro que la Diva del Bronx sostuvo con el actor Matt Damon (gran amigo de Affleck), con quien se le vio en actitud cariñosa y tomada de las manos en una de las pomposas cenas ofrecidas por el Festival.

“Fue una tortura”

El tenor italiano Andrea Bocelli. | Foto: juan carlos sierra-semana

El tenor italiano Andrea Bocelli conmovió a los asistentes del Festival de Cine de Toronto con un documental que revela pasajes inéditos de su vida y carrera musical. La crítica y el público se rindieron ante Andrea Bocelli, yo creo (Andrea Bocelli: Because I Believe), en el que el artista narra, entre otros detalles, cómo afrontó una niñez en medio de la enfermedad.

De pequeño, cuenta Bocelli, podía ver, aunque no a la perfección. “Me consideraban extremadamente miope. Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo. Los colores, las texturas. Todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?”.

Con tan solo 3 años, fue operado 13 veces en Turín por un glaucoma congénito, lo que significó “una tortura”. Y a los 7 comenzó a estudiar en un internado con alumnos con discapacidad visual, donde vivió una época dura y triste: solo visitaba a su familia en vacaciones, por lo que no duda en calificar esa etapa como “el peor momento de mi vida”.

La ceguera llegaría en ese mismo lugar debido a un desafortunado accidente cuando tenía 12 años. “En el internado solíamos jugar fútbol. Un día me tocó ir al arco. No sé por qué, porque yo no había atajado nunca”, contó el artista.

“Y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser arquero en toda mi vida. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia... El resto es historia”.

Imbatible

Karol G en su presentación durante la gala número 41 de los MTV Video Music Awards. | Foto: afp

Con su reciente presentación en la gala número 41 de los MTV Video Music Awards, Karol G se ratifica como una de las grandes figuras de la música latina. La Bichota animó la noche con su interpretación en vivo de Si antes te hubiera conocido, que se convirtió este año en el himno del verano en países como España y que estrenó en medio de su gira Mañana será bonito tour.

Precisamente, mientras la cantante colombiana hacía bailar con su show incluso a estrellas de la talla de Taylor Swift, Spotify mostraba cifras: ese tema logró el impresionante récord de 400 millones de reproducciones en la plataforma. Así, se convirtió oficialmente en la canción en solitario de una artista femenina con la mayor duración en el top 10 global de Spotify, pues completa 70 días.

Por ello, a muchos les extrañó que Karol G no ganara en los MTV el premio a mejor videoclip, que quedó en las manos de la brasileña Anitta.

Nueva millonaria

La actriz y cantante Selena Gómez. | Foto: juan carlos sierra-semana

La actriz y cantante Selena Gómez reveló en una entrevista con Vanity Fair que no puede concebir hijos debido a sus problemas de salud y no descarta adoptar o tenerlos mediante gestación subrogada. La artista, de 32 años, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunitario ataque los tejidos sanos. Para tratarla tuvo que someterse a quimioterapia y, en 2017, recibir un trasplante de riñón.

No pasa lo mismo con su situación económica, pues las buenas noticias no paran de llegar. Gómez alcanzó hace unos días una hazaña que pocos pueden igualar: el estatus de multimillonaria. Con un patrimonio neto que asciende a la impresionante cifra de 1.300 millones de dólares, según Bloomberg, ha demostrado que su éxito trasciende las fronteras del entretenimiento, pues la mayor parte de la impresionante fortuna proviene de su innovadora línea de maquillaje, Rare Beauty, lanzada en 2020.

Kate, mejor de salud

La princesa de Gales, Kate Middleton. | Foto: juan carlos sierra-semana

En enero pasado, la princesa de Gales, Kate Middleton, fue diagnosticada con cáncer. Meses después, y ante la presión de la opinión pública por su desaparición inexplicable de las actividades reales, reconoció su enfermedad y el inicio de un tratamiento con quimioterapia.

Pero esta semana, por medio de un video publicado en la cuenta de los príncipes de Gales, se pudo ver a Middleton con una gran sonrisa junto a sus hijos y su marido, en medio de la naturaleza, anunciando que superó la primera fase del tratamiento.