Periodista de Caracol le responde a televidente que expuso su orientación sexual para criticarlo

El comunicador no se avergüenza de hacer parte de la comunidad LGTBIQ+.

Noticias Caracol es actualmente el informativo más visto de Colombia y lidera el rating nacional con respecto a sus competidores, por lo cual sus periodistas han tomado bastante reconocimiento en el último tiempo.

Sin embargo, muchos de los reporteros reciben ataques constantemente de algunos televidentes en las diferentes redes sociales. Ese es el caso de Pablo Arango Robledo, quien hace poco fue víctima de un comentario homófobo.

Pablo Arango le respondió al televidente. - Foto: Instagram: Pablo Arango

El comunicador no dejó pasar por alto ese hecho y compartió en su cuenta personal de Twitter el mensaje que le envió el internauta, donde exponía su orientación sexual para cuestionarlo como profesional.

“Oiga, tiene esa voz muy gay. Modere sus ademanes, si sigue así de hembra no va a llegar a ser de lo más importantes de Caracol”, fue el ofensivo comentario que le enviaron de manera privada al manizaleño.

Ante estas declaraciones, el reconocido reportero no quiso entrar en ningún tipo de polémica y no les quiso prestar mucha atención. Asimismo, dejó ver que el tema de su orientación sexual lo tiene bien definido.

Arango Robledo, de igual manera, aprovechó el momento para compartirles a todos sus seguidores una pequeña reflexión en su cuenta oficial de Twitter y puntualizó que ser homosexual no lo hace una mala persona.

Pablo Arango se siente orgulloso de ser parte de la comunidad LGTBIQ+. - Foto: Instagram: Pablo Arango

El reportero lleva cerca de tres años en 'Noticias Caracol'. - Foto: Instagram: Pablo Arango

Tus miedos de antes, ahora son tus fortalezas y repito ¡la orientación sexual, no nos define como personas! Saludos a todos pic.twitter.com/01GEOA2F2Q — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) March 9, 2023

“Tus miedos de antes, ahora son tus fortalezas. Repito, ¡la orientación sexual no nos define como personas! Saludos a todos”, precisó el periodista de ‘Noticias Caracol’, quien recibió cientos de mensajes de apoyo.

Cabe mencionar que el comunicador colombiano nunca ha ocultado su orientación sexual y hace poco compartió dos publicaciones en Instagram donde se muestra orgulloso de pertenecer a la comunidad LGTBIQ+.

“¡Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre! No a la discriminación. Ojalá algún día nadie tenga que salir del clóset y sea suficiente con decir me ENAMORÉ. ¡Orgullo LGTBIQ+! Tus miedos de antes ahora son tus fortalezas”, manifestó recientemente Pablo Arango Robledo.

Arango no se dejó achantar por ese comentario. - Foto: Instagram: Pablo Arango

Pablo Arango cubre temas de orden público en Bogotá. - Foto: Instagram: Pablo Arango

Alejandra Giraldo regresó a ‘Noticias Caracol’

Alejandra Giraldo, reconocida presentadora colombiana, preocupó hace unas semanas a todos sus seguidores debido a que compartió una fotografía desde un centro médico, donde citó al papa Francisco y pidió que oraran mucho por ella.

“¡Prontito nos vemos! Como dice el papa: recen por mí. Un bonito domingo”, fue el mensaje que escribió la periodista para acompañar la postal, la cual se hizo viral en las diferentes redes sociales.

Tras varios días alejada de las cámaras, la reconocida periodista volvió la semana pasada a Noticias Caracol y estuvo nuevamente en la primera emisión del informativo. Asimismo, les agradeció una vez más a todas las personas que estuvieron pendiente de ella.

El regreso de la comunicadora antioqueña al noticiero generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde varios de sus colegas le dedicaron emotivos mensajes y le desearon mucha suerte.

Alejandra Giraldo fue operada por síndrome que padece. - Foto: Instagram Alejandra Giraldo

Giraldo regresó a 'Noticias Caracol' hace unos días. - Foto: Captura de pantalla Caracol

La presentadora de 'Noticias Caracol' es una de las más queridas de la TV nacional. - Foto: Instagram: @alegiraldop

“Es un gusto volver a este sofá, saludarlos y acompañarlos en este despertar. Aquí vamos poniéndonos a tono con lo que comienza en esta semana informativa”, expresó la presentadora en aquel momento.

Andrés Montoya, conductor principal de la emisión de la mañana, no pudo ocultar su alegría por el retorno de Alejandra Giraldo y la saludó de manera bastante eufórica. Tanto que la comunicadora le tuvo que decir: “Oiga, no me zarandee así”. Al final, ambos se rieron.