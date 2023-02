Pipe Bueno sorprende en las redes sociales con su cambio físico; las críticas no se hicieron esperar

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular que más se ha destacado en los últimos años. Recientemente, el artista caleño realizó un concierto en el Movistar Arena y quedó muy contento con el recibimiento que tuvo por parte del público. El intérprete de temas como Cupido falló, No voy a morir, Si yo fuera ladrón y La invitación compartió en las redes sociales que su concierto fue sold out.

Días después, participó como artista invitado en el superconcierto que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero durante la Feria de Cali. Allí, se robó la atención de miles de seguidoras.

Pues bien, el 7 de febrero cumplió 31 años y los celebró en compañía de su actual pareja, la influenciadora Luisa Fernanda W, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic, producto del amor que se tienen. Además, estuvieron presentes celebridades y amigos de la pareja como Kimberly Reyes y Nanis Ochoa.

De acuerdo con imágenes publicadas por los mismos famosos, la celebración se llevó a cabo en una playa de Cartagena, lo que parece ser a bordo de un yate. Pero hubo algo que sorprendió y llamó la atención de los usuarios en redes.

Se trata del evidente cambio físico que tiene el intérprete de Cupido falló, pues el paisa ya no luce su figura delgada y tonificada como lo había dejado ver un tiempo atrás, por el contrario, luce una pronunciada barriga que sobresale de su pantaloneta de baño.

El video fue publicado por la modelo Nanis Ochoa, quien lo compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde además, se puede ver lo bien que la están pasando todos mientras se ‘tiran’ unos pasos de baile.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones al respecto no se hicieron esperar por parte de los usuarios en redes: “Pipe Ex-bueno 😔!!”. “Pipe tiene 30, con barriga de camionero😂”. “Le están dando como mucha sopita al Pipe Bueno 👍” “Tiene más cintura una bolsa de leche que Pipe Bueno”. “Casi no reconozco a Pipe 😮😮”. “Ja, ja, ja, a Pipe Bueno le dieron pollo engorde” y “Pipe, no, que descuido ola 😢”, fueron algunos de los mensajes.

“Disfruten su vida”: el mensaje de Luisa W en el cumpleaños de Pipe Bueno y el aniversario de muerte de Legarda

Los 7 de febrero son una fecha especialmente difícil para la influencer Luisa Fernanda W, todo porque este día sufrió una de las peores pérdidas de su vida y ahora tiene que celebrarlo por ser el cumpleaños de su pareja sentimental, generando un choque de sentimientos inigualable que tiene que procesar y asumir en el ojo público, pues es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia.

El contexto de esta historia empieza mencionando el fatídico 7 de febrero de 2019, día en el que el cantante Legarda perdió la vida a causa de una bala perdida que se generó en un intento de atraco en el barrio El Poblado de Medellín, noticia que conmocionó a todo el país, pues el payanés era una de las estrellas en ascenso más queridas de todo Colombia, luego de hacerse masivamente conocido por su participación en el reality gastronómico MasterChef, donde conoció a La W.

Este acontecimiento fue muy duro para la instagramer, pues los medios y sus fanáticos se volcaron a ella para conocer cómo estaba viviendo su duelo y cada expresión que mostraba era usada a su favor y en su contra, como suele suceder con todos los famosos no solo de Colombia, sino del mundo entero.

Para añadirle un poco de polémica, Luisa decidió seguir con su vida lo más pronto posible y tan solo pocos meses después se empezó a dejar ver muy amorosa con el cantante Pipe Bueno, relación que luego se hizo oficial y generó un tsunami de críticas y cancelaciones para la paisa, quien siempre guardó silencio sobre el tema para no agrandar más el revuelo, pues muchos aún no le perdonan que no le haya guardado un luto largo a Legarda.

La relación de Luisa y Pipe prosperó como todos han visto, pues su relación ha sido mediática, transparente y de muchos frutos, pues los dos cantantes ya conforman una familia con sus dos pequeños hijos, dejando claro que su amor es uno de los más estables de toda la farándula nacional.

Pero el fantasma de la muerte de Legarda siempre persigue a Luisa en el aniversario de su muerte, que lamentablemente coincide con el cumpleaños de Bueno, lo que hace que muchos haters de la paisa esperar hasta este día para ver en qué situación está y recalcar una vez más el fallecimiento de su exnovio, lo que volvió a suceder este año, que se cumplen cuatro años del deceso de Legarda.

Muchos estaban esperando que Luisa se refiriera sobre el tema en sus redes sociales de forma directa y mencionando a su exnovio, sin embargo, ella ha decidido manifestarse de una forma muy sutil a través de sus historias de Instagram, en las que no solo ha mostrado su despampanante figura, sino todos los pormenores de la celebración de cumpleaños de Bueno en Cartagena.

En una de las imágenes que publicó en el espacio de publicaciones efímeras, Luisa dejó una foto de ella mirando al mar desde un yate con el siguiente párrafo: “¿saben algo? Así muchas personas ya lo hayan dicho, hoy lo quiero expresar yo… Disfruten de su vida, de sus seres queridos, disfruten de lo que aman y hasta de lo que los aman. La vida es una vaina muy bella, no dejen de perseguir sus ideales, no se dejen aplastar de nadie, siempre confíen en Dios y en ustedes… Jamás dejen apagar la llama de su vida, ya que si estás aquí siempre tendrás oportunidades de mantenerla encendida”.

Así pues, Luisa Fernanda W deja muy claro que ella celebra la vida en esta fecha y en muchas otras que pueden ser agridulces, pero que siempre tendrán un valor tanto para ella, como para los suyos.