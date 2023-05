Piqué, criticado por gesto que tuvo con un fanático que le pidió una foto; esquivó la cámara y se alejó con sus hijos

Gerard Piqué se ubicó como protagonista de diversas noticias en medios internacionales, debido a la controversia que se generó desde que terminó su relación amorosa con Shakira. El español no logró escapar del lente de los paparazzis, los cuales quisieron conseguir a toda costa detalles de su vida personal e íntima.

La cantante y el empresario se ubicaron en una fuerte polémica. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

El exfutbolista no salió de las polémicas en ningún momento, por lo que la atención de miles de personas se posó sobre él y sus comportamientos en público. El español fue captado por fanáticos, reporteros y haters, quienes buscaron exponer partes de su día a día, lejos de la Kings League y el trabajo en la industria deportiva.

Sin embargo, Gerard Piqué volvió a protagonizar una serie de contenidos en las plataformas digitales, los cuales lo señalaban por sus actitudes y comportamientos con seguidores de su trayectoria. El catalán fue registrado en varias situaciones, donde se mostró tosco y tajante con quienes se acercaban a saludar, pedirle un autógrafo o una foto.

Piqué protagonizó particular video con un fanático. - Foto: Getty Images

Recientemente, un grupo de usuarios en escenarios como Twitter aprovecharon todo el alboroto que causó el estreno de Acróstico, tema donde Shakira compartió con sus hijos, para exponer a Piqué y reflejar los comportamientos y gestos que tiene con las personas que se dirigen a él en público para pedirle una fotografía. Un video comenzó a circular de nuevo, donde se plasmó una odiosa respuesta del exfutbolista cuando un hombre quiso saludarlo y captar el encuentro que tuvo con él.

Gerard Piqué posó para su marca de ropa - Foto: @kingsleague

Según un contenido que compartió el perfil de Jesús Argel, esta persona era un fanático y admirador del empresario de Kosmos, por lo que quiso tener un breve diálogo con él y tomar una foto muy genuina. El sujeto, de acuerdo con lo que se reseñó, asistió a la final de la Kings League en el Camp Nou y coincidió con Piqué y sus hijos.

El fan, al cumplir este sueño de ver de cerca a su ídolo deportivo, buscó la manera para no incomodarlo y solicitarle de buena forma una selfie, grabando el momento en sus recuerdos. Sin embargo, Gerard no tuvo la intención de regalar esta postal, por lo que se dio la vuelta y, sin mirarlo, se negó a conceder esta pequeña petición.

“Gerard, ¿me puedo tomar una foto?”, indagó el hombre.

“No, no, aquí no, por favor”, se escuchó en la grabación, donde se evidenció la actitud negativa del deportista.

Aquella persona plasmó un gesto de decepción que quedó evidenciado en las imágenes, pues tenía todas las intenciones de recibir otro gesto totalmente distinto del famoso exdefensa del F.C Barcelona. Al tener el “no”, el fan decidió girarse y devolverse adonde estaba su compañera que estaba grabando la situación.

Lo curioso fue que, en medio de su arranque de respuestas, Piqué terminó ‘olvidando’ a sus hijos, a quienes dejó atrás mientras caminaba a gran velocidad y escapaba del lugar. Los niños lo siguieron y le hablaron, mientras él cargaba lo que compraron en este espacio, buscando la manera de alejarse.

No obstante, pese a que hubo personas en redes sociales que apoyaron al deportista y aseguraron que hizo bien por alejar las cámaras de sus hijos, otros arremetieron contra él por sus comportamientos hacia los seguidores pues no creían que fuera la forma de responder a quienes respaldaron su carrera profesional.

A pesar de que este contenido fue compartido semanas atrás, volvió a tomar impulso en cientos de personas tras la polémica que se desató por el nuevo videoclip de Shakira, donde fue reprochada por exponer a sus hijos sin, supuestamente, contar con la autorización de Gerard.

La artista utilizó a sus hijos en un video y el exfutbolista tomaría acciones. - Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Por el momento se desconoce qué sucederá en esta historia, teniendo en cuenta las declaraciones de los abogados de ambos famosos, quienes concedieron sus entrevistas a medios como Europa Press.