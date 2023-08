Piqué se ‘soltó' con Ibai Llanos e hizo reflexión sobre la educación sexual: “¿Por qué la gente tiene tanto miedo?”

Gerard Piqué no logró escapar de las polémicas en las plataformas digitales, debido a distintos detalles que salieron a la luz sobre su vida personal y laboral. El español, por más de que intentó seguir su camino fuera de las controversias, siempre terminó como foco de atención para varios ‘haters’ y seguidores.

En los últimos días, las noticias en los medios internacionales se enfocaron en la despedida momentánea que habría tenido el exfutbolista con Clara Chía, su novia, ya que sus hijos, Milan y Sasha, estarían con él por 15 días. Las cámaras y los paparazzis quisieron registrar los momentos del catalán con sus pequeños, quienes regresarían pronto a Miami para retomar sus labores escolares.

No obstante, pese a que el empresario se dedicó de lleno a los menores en este lapso de tiempo, un contenido de redes sociales despertó reacciones en los curiosos. Se trató de una ‘escapada’ que habría tenido Piqué para transmitir por Twitch con Ibai Llanos, hablando de la Kings League y otros temas.

Gerard Piqué posó para su marca de ropa | Foto: @kingsleague

De acuerdo con el post que se difundió en espacios como Twitter, Piqué apareció junto a su colega dialogando sobre temas deportivos y sociales, en los que aprovechó para manifestar su queja ante el tabú que aún existía con respecto a la sexualidad y los encuentros íntimos.

En las palabras que dio el deportista en este espacio, se pudo ver su descontento con la falta de educación sexual que había en los colegios y centros educativos, viéndolo como un problema a futuro para los más jóvenes. El culé aseguró que no podía creer el tabú que todavía existía con respecto al sexo, sabiendo que es algo normal y necesario para todos los seres humanos.

Ambos hablaron sobre la importancia de la educación sexual. | Foto: Twitter @ClaGerFans

“El tema sexual es tabú, el sexo no se puede tocar. Pero, ¿por qué no podemos inculcar a la gente de cierta edad que tienes un elemento aquí, que lo introduces en la vagina de la mujer, que sale un hijo…? ¿Por qué no explicarlo de forma natural?”, apuntó el catalán. ”¿Por qué no hablarlo en las escuelas?”, agregó el exdefensa del F.C Barcelona, desviando un poco el tema inicial de la charla.

Ante lo que comentó el deportista, Ibai Llanos intervino y afirmó que sentía que a su amigo le fluían muy bien los temas relacionados con los vínculos emocionales, las citas y los encuentros de esta clase. El streamer indagó sobre si el español quisiera ser el profesor al que acuden los alumnos con interrogantes sobre los temas, a lo que su colega lo frenó y aclaró su posición.

A mediados de este mes, se conoció el robo de la cuenta de Ibai Llanos, el popular streamer. Una vez se hicieron con el canal, los ciberdelincuentes sustituyeron su contenido de la marca de coches eléctricos Tesla, así como vídeos en los que aparecía el CEO de esta firma, Elon Musk, tratando el tema de las criptomonedas. (Photo Manuel Queimadelos by Quality Sport Images/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Son dos cosas distintas. Una es las primeras citas, un tema de relación social, que hay a gente que le cuesta mucho. Una primera cita se complica mucho, ¿por qué no ayudar con consejos muy básicos? Hay gente que siente una angustia terrible y que lo pasa muy mal”, puntualizó en sus declaraciones.

Piqué no se contuvo y volvió a referirse a la educación sexual, afirmando que era relevante instruir y explicar lo necesario a las personas desde jóvenes, para así vivir un plano sexual distinto al que se tenía anteriormente. El empresario fue claro en que nunca tuvo esta clase de enseñanzas, por lo que aprendió y experimentó desde su realidad.

El exfutbolista recibió inesperado comentario de Ibai Llanos. | Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

“Hay gente que en las relaciones sexuales no hay cómo afrontarlo, que dicen: ‘¿qué hago yo en mi primera noche? ¿cómo lo hago? Es difícil. ¿Por qué no explicarlo de forma muy natural? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Yo lo haría, clases de esto, a niños de cierta edad. A mí no me lo explicaron en el colegio”, comentó en el video, replicado por la cuenta de Twitter ClaGerFans.

Ibai Llanos no dudó en soltar un chiste y asegurar que la conversación se estaba poniendo “rara”, pese a que para Gerard era algo serio y fuera de bromas.