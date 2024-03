Polémica en redes por atrevida “pinta” que utilizó Luisa Fernanda W para el Estéreo Picnic

View this post on Instagram

Entre los distintos comentarios que despertó la publicación, se destacan opiniones como “Por qué la maña de no usar br*sier, se le ve más hermosa esa blusa con brasier bien lindo”. “Mejor se hubiese puesto otro tipo de zapato”. “Bonita pinta, pero no me gustó lo que puso sobre su p*cho, creo más bonito y elegante, un bra negro”, “Luisa te ves hermosísima y con mucha clase. Ese body se coloca con un br*sier para que se te vea más tapado”. “Pues no es el mejor look que le he visto”. “Amo leer los comentarios, hay personajes que salen con unas, pero sí parece la mujer de Batman”.