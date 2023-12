¿Por mal vestido? Luisa Fernanda W renovó el clóset de Pipe Bueno

Aunque Pipe Bueno no se queda atrás con sus llamativas prendas de vestir, recientemente Luisa Fernanda W confesó que decidió renovar el clóset del padre de sus hijos por una importante razón.

“Ustedes saben que siempre que me pierdo es porque ando haciendo infinidad de cosas, pero, por otra parte, estaba pensando que me encantaría como hacerles un unboxing de cosas que yo le compro a Pipe y fue como hacerle unas compritas, como de cosas básicas que siento que no tenía en su clóset, les podría chismosear por aquí en las historias”, comentó desde su perfil oficial de Instagram, donde hoy en día tiene cerca de 20 millones de seguidores.