Actriz de ‘Rigo’, tras polémica por declaraciones sobre su falta de trabajo, se destapó y rompió el silencio: “Me dolió mucho”

Stephania Duque Pinzón se ubicó como uno de los talentos colombianos emergentes que más ha logrado conquistar con su trabajo en la pantalla de televisión con el pasar de los años. Después de formar parte de la famosa saga Sin senos sí hay paraíso, la joven ha estado en otros proyectos de gran acogida por el público, tal y como es el caso de Enfermeras y La nieta elegida.

Su talento y preparación la hicieron brillar de diferentes maneras, cautivando a los curiosos con su sello personal en cada personaje que asumía. Poco a poco se abrió paso entre el público y conformó grandes elencos de producciones, que en la actualidad siguen vigentes en la memoria de los espectadores.

Por ejemplo, entre lo más reciente, Stephania Duque conformó el reparto de la comentada serie biográfica del ciclista antioqueño Rigoberto Urán, la cual lleva por nombre Rigo y se transmite en el horario estelar nocturno del Canal RCN.

Stephania Duque sin maquillaje. | Foto: Instagram: @laduque7

Sin embargo, lejos de su trabajo y sus papeles en estos proyectos, la actriz llamó la atención de varias personas con unas declaraciones que brindó tiempo atrás sobre sus oportunidades en la industria. La colombiana tuvo que enfrentarse, según su experiencia, a una serie de negativas por la imagen que tenía.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”, afirmó a Lo sé todo en marzo de 2023, replicado por otros medios como la revista Vea.

Stephania Duque | Foto: Instagram laduque7

“Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos ¿Quién dijo que la mujer del campo, de la calle o de la esquina, no puede tener ciertos rasgos o facciones? El físico no define a una persona”, agregó.

Estas palabras volvieron a tomar fuerza en el presente e hicieron que las miradas se posaran en la celebridad, quien tuvo que recurrir a las redes sociales para defenderse de críticas y ataques. Stephania Duque no dudó en grabar un clip y subirlo, haciéndole frente a esta situación.

Stephania Duque rompió el silencio sobre polémicas declaraciones

Recientemente, luego de que el tema resurgiera en la prensa colombiana, Stephania Duque, integrante de Rigo, decidió grabar una serie de videos, los cuales sirvieron como aclaración de lo ocurrido meses atrás. La artista aprovechó y apuntó que sus palabras se tergiversaron un poco, por lo que su posición fue captada como algo “básico”.

“Paso por aquí a decirles que no crean en todo lo que están leyendo ni en todo lo que ven, porque hay cosas que no son así. Hablo de una publicación que le está dando vueltas otra vez a la web, que tiene un título bastante amarillista y pretencioso, me hace ver como una persona que se jacta, además de no tener otras virtudes y no es así”, afirmó ante la cámara.

Duque interpretó a Mariana Sanín en Sin senos sí hay paraíso. | Foto: Foto: Instagram @laduque7.

“Esa afirmación yo jamás la hice, di una entrevista y digamos que el contenido se modificó un poco y tergiversado, pero nada, decirles que estoy bien, que en su momento no dije nada porque me dolió mucho, lloré mucho, me hizo mucho daño a mí y a mi familia, y no quise salir a decir nada”, agregó, señalando que tuvo muchas emociones al respecto.

La actriz de Rigo apuntó que tuvo mucho miedo en su momento, pero luego logró superar esta etapa, afrontando las pruebas con más fuerza. De igual manera, enfatizó en que todo era mentira y actualmente gozaba de mucho trabajo.