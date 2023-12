“Hay que armarnos para combatir esta violencia”: polémica propuesta del hijo de Giovanny Ayala, víctima de robo hace unos días

De acuerdo con Sebastián Ayala, “la seguridad está terrible. El día de ayer mi papá fue víctima de un robo en el municipio de Acacías, en el departamento del Meta, gracias a nuestro nefasto gobierno que no nos quiere apoyar con seguridad. Hay que armarnos para combatir esta violencia que nos tiene azotados día tras día. Yo ya me armé, mi familia ya lo hizo ”, relató el joven.

“Ya es hora de que tomemos justicia por nuestra propia cuenta. No hacemos si no decir lo terrible que está la seguridad y no hacemos nada”, agregó el hijo del cantante de música popular.

La propuesta de armar civiles de inmediato dividió opiniones en las redes sociales: mientras algunos se mostraron de acuerdo, otros cuestionaron duramente al hijo del artista: “Este es un payaso igualito que el papá”; “Pura pinta de paraco”; “Edúquese”; “Y no les alcanza el dinero para seguridad? Miles de colombianos de abajo les toca así y no salen a llorar. Pura política de por medio”.

Otros artistas víctimas de la inseguridad

“ Gracias, Bogotá. Me acaban de romper el carro y me robaron mi maletín, el que uso para ir al trabajo, con todo lo que en él cargo, incluyendo el carné del noticiero. Qué dicha la seguridad de la ciudad ”, reseñó en un post, donde etiquetó a las autoridades correspondientes.

“Lo que está sucediendo no nos había pasado nunca, ¿cierto que no? Fierros en la cabeza. Entonces yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Porque si no es la vida de ellos, es la vida de nosotros. O la de nosotros o la de ellos. Así, señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo”, relató el cantante en sus redes.