¿Presintió su muerte? El misterioso mensaje del rapero mexicano que fue acribillado en su propia casa

“México lindo y bandido”

“México lindo y bandido, diario a Diosito le pido que me cuide a la familia si algún día el cora ya no late”, escribió el rapero, cuyo verdadero nombre era Juan Carlos Sauceda Vásquez y falleció a los 31 años.

¿Un asesino de raperos en serie?

El Lobby, de igual modo, no solo habría matado al artista, sino también a algunas mujeres, pero no específico cuántas ni sus identidades.

Por su parte, la compañera sentimental de Lefty SM no ha ocultado su frustración y enojo ante la situación y publicó estas palabras en su página de Facebook: “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño. Pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor”.