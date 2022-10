El rapero Half Ounce fue asesinado en Los Ángeles mientras hablaba por teléfono con su novia embarazada

El rap en Estados Unidos está de luto luego de conocerse que el artista Half Ounce fue asesinado este martes en Los Ángeles, California, cuando un sujeto le disparó al rapero mientras que se encontraba caminando y hablando por celular con su novia.

Latauriisha O’Brien, de 32 años de edad, conocido en el mundo artístico como Half Ounce, se encontraba recorriendo la avenida South New Hampshire del barrio de Koreantown cuando se produjo el ataque a mano armada hacia las 11:30 a. m. del pasado lunes 3 de octubre.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el reporte para atender la emergencia llegó por parte de la comunidad de la zona, quien alertó sobre un hombre gritando luego de haberse escuchado el sonido de unos disparos, por lo que inmediatamente se activaron las alertas para que la Policía llegara al lugar de los hechos.

Las primeras recolecciones de testimonios por parte de los investigadores aseguran que una camioneta tipo SUV de color negro se acercó a la zona donde el cantante estaba caminando y desde una de las ventanas traseras del vehículo se realizaron los disparos que le quitaron la vida a Half Ounce.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de la persona que realizó los disparos, se conoce que el responsable iba vestido con ropa oscura. - Foto: Getty Images/EyeEm

Hasta el momento se desconoce el motivo del atentado hacia el rapero, pero los investigadores ya se encuentran trabajando desde diferentes líneas investigativas para lograr esclarecer las razones y los responsables de este crimen.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de la persona que realizó los disparos. Se conoce que el responsable iba vestido con ropa oscura y que luego de quitarle la vida al rapero emprendió la huida en una camioneta hacia el sur por New Hampshire Avenue.

La pareja de Half Ounce, quien se encuentra embarazada del cuarto hijo de la pareja, escuchó los disparos por medio de la llamada telefónica que sostenían, según reportó Fox-11. La mujer, en su desespero por lo que tuvo que escuchar, salió a correr en búsqueda del padre de sus hijos.

Latauriisha O’Brien deja dos hijos varones, de 9 y 2 años, una niña de 8 y un bebé que se espera nazca en el mes de marzo del próximo año.

En su última publicación en sus redes sociales, el artista de la música rap les anunciaba a todos sus fanáticos el lanzamiento de un nuevo sencillo el próximo 14 de octubre.

Las autoridades han visto como se ha recrudecido los hechos violentos en el que se termina con la vida de artistas urbanos de la ciudad.

Este hecho se presenta tres semanas después de que otro rapero llamado PnB Rock también fuera asesinado con arma de fuego en medio de un intento de robo en Roscoe’s Chicken ‘N Waffles ubicado al sur de Los Ángeles.

En este caso, las autoridades lograron la captura de tres personas dentro de las que se encuentra un hombre y su hijo de 17 años de edad. Los detenidos se encuentran a la espera de que se les determine la pena que deben cumplir.

En el mes de diciembre de 2021, Darrell Caldwell más conocido en el mundo del rap como Drakeo the Ruler, otro rapero de la ciudad también fue asesinado en medio de una pelea callejera. Drakeo se encontraba detrás del escenario durante el festival de música Once Upon a Time en Los Ángeles, cuando se produjo la riña que acabó con su vida, según Today.