Prográmese: estos son los conciertos más esperados en Colombia para el 2023

Durante 2022, los conciertos en Colombia no dieron tregua en todo el país. Dua Lipa, Bad Bunny, Coldplay, Harry Styles y el FEP se llevaron los reflectores en las tarimas. Ahora, fans de la música apuntan a lo que traerá el próximo año, que vendrá recargado de varios espectáculos.

Bad Bunny fue uno de los artistas que se presentaron este año en Bogotá y Medellín. Foto: Instagram @badbunnypr. - Foto: Foto: Instagram @badbunnypr.

The Weeknd

Bogotá será una de las sedes en el marco de la gira mundial ‘After Hours Till Dawn Global Stadium Tour’ del cantautor canadiense The Weeknd. Desde el 28 de noviembre, el artista informó en sus redes sociales los lugares donde se presentará; destacando la presencia de Manchester, Ámsterdam, Ciudad de México y Río de Janeiro. El reto principal para la capital será ver cómo afronta lo que demanda un concierto de esta envergadura.

Buena vida Beach 2023

Más que un concierto, el ‘Buena vida Beach’ será un festival de música que se realizará en Cartagena, concretamente en la playa de Blas el Teso entre el 7 y 8 de enero. Se presentarán una variedad de artistas, como por ejemplo Blondish, Jesse Calosso, Dennis Cruz y Tales of Us.

Big Time Rush

La popular banda de finales de la década de los 2000 e inicios de esta, estará en el Chamorro City Hall de Bogotá el 28 de febrero. La ‘boyband’ también estará en otros sitios del continente. Las boletas se habilitaron el 23 de noviembre.

Sin embargo, se espera la venta de boletería en segunda etapa, en la cual tendrán un costo de $286.000.

Def Leppard y Mötley Crüe

Por primera vez en la historia, Def Leppard y Mötley Crüe pisarán territorio sudamericano. El próximo año realizarán una gira por todo el continente, luego de varios conciertos en Estados Unidos. Para Colombia, la presentación será el 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, según información de Ocesa Colombia.

La preventa de boletería fue entre el 21 al 27 de octubre. Los precios de entrada general y platino son de $352.000 y $546.000 respectivamente.

. @DefLeppard y @MotleyCrue, las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo, llegan el próximo 25 de febrero de 2023 al Parque Simón Bolivar con su gira #TheWorldTour después de la mayor gira de estadios en Estados Unidos.🔥 🎸 pic.twitter.com/bfCh2dDVK9 — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) October 20, 2022

Imagine Dragons

Uno de los grupos más esperados, Imagine Dragons, se presentará el próximo año tras haberlo cancelado en 2022 por complicaciones de salud del vocalista Dan Reynolds. El concierto será el 12 de marzo en el Coliseo Live, mismo lugar donde se presentó Harry Styles. La boletería aún está disponible y los precios oscilan entre $132.000 a $577.000 pesos, conforme a la sección o platea.

#IMPORTANTE: @Imaginedragons estaría negociando fechas en Argentina 🇦🇷, México 🇲🇽 y Brasil 🇧🇷 para finales de 2022 o inicios de 2023. pic.twitter.com/K6twYWIjVQ — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 11, 2022

Paramore

La banda integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro estará en tierras colombianas. Para el mes de Marzo, realizarán una gira por Sudamérica. El 2 iniciarán en Lima, seguirán en Chile, arribarán en Argentina, tendrán dos fechas en Brasil y, el 14 de marzo, cerraran en Colombia. La boletería se encuentra agotada.

NCT 127

En medio del furor del K-Pop, la agrupación NCT 127 anunció en Twitter se presentará en Colombia, país que hará parte de su gira ‘Neo City - The Link’. El Movistar Arena acogerá el evento el próximo 25 de enero. La preventa fue hace dos días y sigue disponible hasta mañana a las 9.a.m.

Monsters of Rock

Uno de los más esperados -y sorpresivo- es el evento de rock más influyente de los últimos años, el ‘Monsters of Rock’. La capital albergará por primera vez este concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Bogotá ha sido la sede de ‘Rock al Parque’, por lo que, explica El Espectador, cuenta con un importante número de personas afines al rock y metal. Por lo que, la llegada del Monsters of Rock compagina con este público.

El 15 de abril, los fanáticos podrán presenciar en una misma tarima a grupo referentes del rock, tales como Helloween, Scorpions, Deep Purple, Saxón y Kiss. Con respecto a la boletería, está distribuida en dos partes. Por un lado, la etapa 1 los precios son más económicos. la cuenta de Music Trends Colombia en Twitter informó toda la información relacionada:

OJO 🚨| Habrá dos etapas de venta para Monsters of Rock en Colombia 🇨🇴



La Etapa 1 será más económica que la Etapa 2.



Para acceder a los precios más bajos asegúrense de comprar en la Preventa AVAL de este Viernes 16 de Diciembre en @EntradaAmarilla 🎫



Aquí mapa y precios 👇🏻 pic.twitter.com/8HR9s4S2H4 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) December 14, 2022

Festival Estéreo Picnic

Como todos los años, el FEP siempre será una de las principales atracciones musicales en Colombia. En el Campo de golf de Briceño estarán más de 40 artistas desde el 26 hasta el 26 de marzo. Las entradas dependen de cuántos días se pretende estar ahí.

“Por primera vez, va a tener cuatro días y a a ser muy interesante ver un poco la fluencia de público y el ‘espaldarazo’ que les pueda dar la gente según la organización que puedan llegar a ser de cada uno de esos días”, señaló el periodista y director del podcast Sudakas Podast, Sebastián Narváez para SEMANA, afirmando que puede ser un rotundo éxito o un fracaso.

Como este año la experiencia del FEP fue positiva, se espera que en 2023 se supere. No solo se pide calidad en los artistas, sino en la logística, “Simplemente, año tras año vaya mejorando, no solo en la calidad de artistas, sino también en la experiencia que le ofrecen al público”

Blink-182, Drake, Rosalía, The Chemical Brothers, Bizzarap, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Kali Ushis y Conan Gray son unos pocos nombres de la amplia lista de los artistas y grupos que participarán en el festival.

Narváez explica que el tema de los inconvenientes en las tiqueterías también debe tenerse en cuenta para el próximo año. Relató que, concretamente en el concierto de Bad Bunny, varias personas denunciaron que no se encontraban en el sistema de las boletas, a pesar de haber pagado. Esto generó retrasos en el ingreso e inconformidades por parte del público.

También señaló que las veedurías deben estar más percatadas de los aforos destinados por parte de las locaciones. “Veedurías que esté verificando justamente que no se estén violando ninguna de las reglas para el desarrollo de estos eventos. El éxito de cualquier sitio en general es poder cumplir con una promesa de unos aforos donde la gente no esté acinada, donde sus vidas no corran ningún tipo de riesgo y donde se pueda desarrollar un evento con todas las medidas de protección y seguridad necesarias”, comentó al consideran que se le debe dar más importancia a la vida y experiencia que al dinero.