Publicidad de la serie ‘Griselda’ causó controversia entre los colombianos en Francia

Griselda es una serie a la que la plataforma Netflix le ha dado gran impulso , a través de una campaña promocional que ha recorrido varios países. Sin embargo, a los colombianos que viven en Francia no les ha hecho mucha gracia la campaña con la que la empresa está invitando a ver la producción.

La campaña que ha causado controversia

Las reacciones ante la promoción

Netflix no se ha pronunciado por el momento sobre la campaña; sin embargo, no hay que pasar por alto que la discusión sobre las series que promueven la ‘narcocultura’ no es nueva y que para esta plataforma, las historias de narcos colombianos han sido un éxito garantizado.