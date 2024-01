Hijo de Griselda Blanco critica a Sofía Vergara por mostrar fea a su mamá en serie de Netflix; “ella era una muñeca de porcelana”

Desde su estreno en Netflix, el pasado 25 de enero, la esperada serie Griselda, que tiene a Sofía Vergara en el primer papel dramático de su carrera, no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales.

Precisamente, uno de los hijos de Blanco, Michael Corleone, arremetió contra Netflix. Primero, él y sus hermanos demandaron a la plataforma de streming y a la propia Vergara, que es también productora de Griselda , pues según él no se tuvo en cuenta a la familia para documentar la vida y los hechos más representativos de la narcotraficante, que se hizo famosa al convertirse en la primera mujer en liderar una red criminal de tráfico de drogas en Estados Unidos.

Según el portal TMZ, los hijos de la temida narcotraficante, a la que incluso se le compara con Pablo escobar , estarían detrás de la demanda pues afirman que la miniserie, “es un uso no autorizado de la imagen y semejanza de su familia”.

“Mi madre era una mujer bella. El hecho de que la llamen fea, me ofende. La gente ve sus fotos policiales y se llevan por eso, pero cuando leas mi libro, verás que a mi madre la llamaban ‘la muñeca de porcelana’ en su juventud”, aseguró Michael al diario británico Daily Mail.