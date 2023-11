“Qué gran persona, presidente y líder”: Camila Avella publicó foto con Bukele y agradeció hospitalidad durante Miss Universo

Según la propia reina colombiana en una charla a El Heraldo, plasmó su sentir con respecto a una situación incómoda que vivió. La representante del país cafetero apuntó que siempre estuvo orgullosa de portar la corona, pero llegó un punto en el que se achantó al no ver apoyo de los colombianos.

“Sin duda alguna, siento muchísimo orgullo. Pero si te voy a ser honesta, al principio sí me dio como un poco duro el no tener el apoyo de muchos colombianos, porque lo que yo veía por mis demás compañeras es que, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, muchas de ellas, sus países, se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo. Yo tuve que irme ganando ese apoyo poquito a poquito”, indicó en dicha conversación.