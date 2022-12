“Qué pena ajena”: le llueven burlas a Maluma por su exagerada celebración tras el triunfo de Argentina

Es cierto que los hinchas del mundo entero llegan a hacer locuras por los equipos que siguen, sin embargo, hay momentos en que esa emoción ralla en lo dramático y lo “lucido”, según tuiteros, eso fue lo que vivió Maluma cuando la selección de Argentina metió el último gol en la serie de penales para alzarse con la Copa del Mundo.

En redes sociales ya está circulando el video en el que se ve al cantante colombiano reaccionando al triunfo de la selección albiceleste. En la primera parte del clip se ve a un Maluma muy tensionado, preocupado y a la expectativa con el último cobro de Argentina, que iba por cuenta de Gonzalo Montiel y quien logró meter la pelota en el arco para darle fin al Mundial.

Acto seguido Maluma se acuesta en el piso con sus manos en su rostro y sus ojos llenos de lágrimas, para luego ponerse de pie, abrazar a quien lo ayudó a parar y ahí es cuando se quita la camiseta de la selección argentina firmada por el fallecido Diego Maradona, se quita sus tenis de lujo, desocupa sus bolsillos y sale corriendo de la casa para terminar con sus shorts de jean y una camisilla blanca en la piscina.

Obviamente Maluma tenía que hacer una voltereta en el aire antes de caer al agua y cuando logró salir a la superficie después del chapuzón, se desató en palabrotas para celebrar el triunfo de su selección favorita. “Put… Argentina campeón hijuep… Gono…”, gritó el paisa mientras le daba golpes y puños al agua como un niño haciendo una pataleta por no querer salirse de la pileta.

El video de inmediato se volvió viral y aunque muchos compartieron la emoción del cantante, fueron varios los cibernautas que le reprocharon al paisa lo dramático y exagerado de su actuar, pues Juan Luis ni nació en Argentina, ni tiene la necesidad de hacer tanto alboroto por un partido de una copa del mundo, según sus detractores en al red social de Elon Musk.

En el hilo del video se ven muchas reacciones y críticas a Maluma por parte de sus detractores, donde no se ven sino frases como: “OK, ya te vimos…”, “Digamos que este señor no es colombiano para que no nos dé pena ajena…”, “Jajaja que risa tanto colombiano así jajajaja”, “los ches de ayer dando la vuelta olímpica por Bogotá”, “tan bello nuestro argentino paisa”, “El novio será argentino”, “Hasta el nivel del payasín Maluma no llego yo, a mi me dió alegría fué en especial por el enano” y muchos más.

Otros tuiteros también resaltaron que la reacción “genuina” de Maluma no era más que una escena preparada para generar ruido en las redes sociales, pues se percataron que al cantante no solo lo estaban filmando del celular donde se hizo el video viral, también se ve a un fotógrafo detrás de él haciéndole instantáneas mientras dada su show, lo que le dejó mucho qué pensar sus seguidores, quienes ya no le dan toda la credibilidad del caso al momento “único” que vivió el intérprete de Felices los cuatro.

Otro asunto que también puso a hablar a los tuiteros fue un detalle del video con referencia a una “decoración” que hay en una de las esquinas de la piscina del cantante. Cuando Maluma se tiró a la pileta, se pudo ver a lo que parece una mujer sentada mirando hacia el agua, vestida con un traje de baño negro y un gorro del mismo color, que muchos atinan a decir que era una invitada del paisa que no gusta del fútbol, mientras que otros aseguran que se trata de una estatua que hace parte del mobiliario del lugar.