¿A qué huele Maluma? Modelo reveló cómo fue grabar un videoclip junto al cantante

Las redes sociales son un mecanismo que personas de todo el mundo utilizan para contar anécdotas y experiencias en su vida. Los usuarios, quienes interaccionan en ellas, buscan convertirse en tendencia tras sus declaraciones. Eso fue lo que le pasó a Andrea Rua, una modelo colombiana que aseguró haber tenido a centímetros al reconocido cantante de reguetón Maluma, pues estuvo en la grabación de un videoclip junto al artista paisa; además, cruzó un par de palabras y pudo sentir su aroma.

A través de dos videos, la mujer detalló que esta no fue la primera vez que participó en videos musicales con cantantes, pero sí fue una propuesta inusual a las que normalmente recibe, ya que tuvo que interaccionar con el intérprete de Sobrio. En el fragmento la joven manifestó la admiración que siente por Maluma.

De acuerdo con lo que expuso Rua en las plataformas, en un principio ella no supo con quién iba a trabajar y fue un día antes del encuentro con el antioqueño que se enteró. No obstante, por su cabeza no se le pasó que tendría escenas con el cantante.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, pues por obvias razones. Cuando yo llegué ahí… parce yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo. Pero, si quieren que les diga algo, para empezar, el man súper parchado, pues súper relajado, súper pana, súper parcero, súper ‘hola, ¿Cómo estás?’ y yo ‘hola ¿Cómo estás? Mucho gusto, Andrea’ aunque me estaba muriendo por dentro. Créanme que yo estaba súper asustada porque el man es hermoso”, dijo en el primer fragmento la joven modelo de varias agencias y también es paisa.

Luego de esto, fue cuando la mujer reveló a qué huele el cantante y cómo llamó al aroma que emanó en ese instante. La modelo, que también es amante del maquillaje, tuvo que bailar con Maluma, así que los cibernautas la cuestionaron sobre la estatura del famoso colombiano y su olor.

Entonces, Andrea Rua detalló que bailó un “perreito” con el exponente del género urbano, y agregó que él mide más que ella, es decir, más de 1.70 mts. En cuanto al aroma, no dudó en mencionar que Maluma huele bien, en palabras de la tiktoker: “huele a cielo”.

A continuación, uno de los videos que la modelo subió a redes sociales:

Maluma imita a los argentinos mientras en redes se burlan al estilo Messi: “Andá pasha bobo”

El cantante de música urbana Maluma no ha ocultado a lo largo de su carrera artística que es un fiel seguidor del fútbol, en varias ocasiones ha confesado que en su adolescencia tuvo como prioridad desarrollar una carrera profesional como futbolista, sin embargo, una lesión no se lo permitió.

El intérprete de Hawái publicó en sus redes sociales un video con la camiseta de la selección de Argentina, en el que expresaba su apoyo de una manera particular, con un mate en la mano e imitando el acento argentino.

“¿Estamos listos, Argentina?, ¿Estamos listos?”, dice con acento argentino mientras recibe el mate con una de sus manos.

De inmediato, esta puesta en escena fue tomada de manera burlesca por una cantidad importante de internautas. Hasta tuvieron la idea de juntar las palabras del paisa con el icónico momento en que Lionel Messi enfrenta a uno de los jugadores de Países Bajos mientras daba declaraciones a la prensa, como si le respondiera directamente a Maluma.