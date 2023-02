¿Qué significa estornudar muchas veces en la mañana?

Según indica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, el estornudo es una explosión de aire súbita, que es forzada e involuntaria a través de la nariz y la boca. Por lo general, es causado por la irritación de las membranas mucosas de la nariz y la garganta, y suele ser muy molesto para muchas personas.

Las causas que provocan el estornudo son múltiples, Infosalud indica que se puede generar por una alergia, por la ingesta de algunos alimentos, infecciones virales o por la reacción a la luz. También precisa que el estornudo es un reflejo importante de protección de las vías respiratorias, ya que impide el paso de las partículas extrañas de la nariz a los pulmones.

Cabe destacar que esta acción es generada por el cuerpo para defenderse e impedir la entrada de bacterias o agentes externos no deseados, es decir, la nariz puede percibir un elemento extraño e inmediatamente se genera el estornudo.

Lo cierto es que muchas personas no solamente lo hacen una vez, hay quienes pueden estornudar entre 2 o 3 veces o incluso más y esto se da porque el cuerpo no logra expulsar durante la primera vez el agente contaminante que está dentro.

Es por eso que para quienes tienen alergias o algún tipo de resfriado se presenten estornudos con mucha más frecuencia y en intervalos cortos de tiempo. En conclusión, si estornuda varias veces es un buen síntoma porque significa que su cuerpo y aparato respiratorio está trabajando de la manera correcta para protegerlo.

Los problemas para la salud al estornudar con los ojos abiertos

Cuando se estornuda con los ojos abiertos y obstruyendo las vías por donde se expulsa el aire, puede causar graves problemas de salud. De hecho, hubo un caso médico en el que un hombre fue hospitalizado tras estornudar mientras se tapaba la nariz y la boca. Como consecuencia de ello, el paciente se rompió el cuello y provocó bolsas de aire que se extendieron desde la parte superior de la garganta hasta el pecho, lo que requirió una semana en el hospital.

Según El Confidencial, este particular caso hizo que ‘IFL Science’ investigara cuál fue exactamente el origen de la hipótesis de que si se estornuda con los ojos abiertos, se salen de las órbitas e, incluso, si es posible estornudar sin cerrarlos instintivamente. Como resultado del estudio, se identificó que aunque cerrar los ojos cuando se estornuda es un reflejo autónomo, en realidad es posible estornudar con los ojos abiertos.

Por su parte, David Huston, decano asociado del campus de Texas A&M College of Medicine Houston, explicó en un comunicado de prensa que “el hecho de que sea posible estornudar con los ojos abiertos sugiere que no está programado ni es obligatorio”.

Asimismo, los expertos señalan que el cuerpo cuando estornuda trabaja para eliminar las vías respiratorias cuando se detectan partículas irritantes en la nariz. No obstante, Huston detalla que “al cerrar automáticamente los párpados cuando se produce un estornudo, se puede evitar que más irritantes entren y agraven los ojos”.

Existen personas que pueden estornudar con los ojos abiertos y esto se debe a que alguna de las venas que conecta el cerebro y los párpados presentan una falla en el sistema nervioso.

Otro estudio realizado en University College London concluyó que a pesar de esto es complicado de lograr, las personas pueden estornudar con los ojos abiertos o cerrados, acostumbrando al cerebro a que lo haga.

Sin embargo, para Huston, estornudar con los ojos abiertos no es recomendable porque en ese caso “el cuerpo trabaja para eliminar las vías respiratorias estornudando cuando detecta partículas irritantes en la nariz. Al cerrar automáticamente los párpados cuando se produce un estornudo, se puede evitar que más irritantes entren y agraven los ojos”.