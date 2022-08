“Quisieras, si la envidia te hiciera estúpido”, Gloria Trevi enfureció contra sus críticos

Un impactante cambio en el rostro de la reconocida cantante mexicana desató una ola de memes en las redes sociales que se hicieron virales en las últimas horas.

En la fotografía tomada a la cantante se le ve con la cara bastante hinchada y estirada, figura que no tenía hace apenas unas semanas; por ello, fueron cientos las críticas que recibió en redes sociales.

Si bien la cantante no había comentado nada al respecto, un meme que se publicó en la cuenta de Instagram de la emisora radial Hermosillo provocó la ira de Trevi y decidió contestar a las burlas.

En el meme aparecían dos fotografías, una con su rostro anterior y el mensaje “su foto de perfil” y otra con sus cambios y la leyenda “cuando la conoces fuera del face”.

La cantante comentó en la publicación, “Quisieras, si la envidia te hiciera estúpido”.

Los comentarios a esa publicación no se hicieron esperar, tanto de quienes la defendían, como de quienes continuaron burlándose y atacándola.

“Gloria, tú eres hermosa. Pero lo que sí, es que ya déjate la cara, porque de esa belleza ya no está quedando nada. Con cariño te lo digo”; “Nadie es perfecto, dejen de críticas. Además se llenan de razón tachando a Gloria, si no saben la historia de su vida ¿para que se meten a juzgarla?”; “No hagas caso de estás bobadas, los que te hemos visto en persona sabemos lo diosa que te vez” (sic), son algunos de los comentarios que surgieron.

En el mes de mayo, la cantante fue protagonista de los titulares de noticias porque el escenario donde al artista se iba a presentar se desplomó.

Fue ella misma la que se encargó de confirmar que su show programado para ese día en Xalapa, estado de Veracruz (México), tendría que ser pospuesto debido a un incidente que se presentó con el escenario.

En video quedó registrado el momento exacto en que parte la estructura del escenario se desplomó. Afortunadamente no se reportaron heridos, según confirmó la cantante. El escenario ya estaba ultimando los detalles de su montaje, en el estadio de béisbol de la USBI, cuando las columnas que sostenían cedieron ante el peso del mismo.

A través de sus redes sociales, Gloria Trevi narró lo sucedido. “Mi raza de Xalapa, debido a un percance técnico, el show de esta noche tendrá que posponerse, agradecida con Dios de que nadie haya salido lastimado... Pronto mi oficina les informará de la nueva fecha en la que se llevará a cabo este evento. Como siempre, cuidando la seguridad de ustedes”, escribió en una historia de Instagram.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, Gloria Trevi dijo en una transmisión en vivo que el show sí se iba a realizar, en el mismo lugar; sin embargo, la hora de inicio sería diferente, comenzando a las 11:30 p. m. (hora local), y no a las 8:30 p. m. como estaba planeado originalmente.

Adicionalmente, la artista explicó que al momento del accidente ninguno de los integrantes de su staff estaba dentro de las instalaciones. Las puertas tampoco habían sido abiertas al público. “La verdad, eso es algo que no nos esperábamos, pero nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados, que creo eso es lo más importante (...). ¿Nos vamos a encontrar en la noche? Sí, porque yo les he dicho que debemos seguir adelante, que no nos rindamos y en este caso, no nos vamos a rendir”, manifestó Gloria Trevi en su mensaje.

“El escenario, siendo prácticamente nuevo, quedó destruido, pero (...) están levantando en otra área otro escenario para poder presentar un concierto, que va a ser muy especial, porque va a ser un concierto alternativo; prácticamente va a ser algo nuevo para el público y algo nuevo para mí, pero creo que lo vamos a sacar con toda el alma, con todo el corazón”, agregó la artista mexicana.