Reviven antiguo comercial que era protagonizado por Paola Turbay en su juventud

Paola Turbay es una de las famosas colombianas con mayor reconocimiento nacional e internacional. En la actualidad, Turbay se ha desempeñado más desde una faceta en su vida. Por ejemplo, esta famosa nacida en Estados Unidos se ha convertido en una importante empresaria con su propia línea de productos para cuidado de la piel.

La exreina de belleza ahora es empresaria - Foto: Instagram: @paolaturbay

Además de esto, Paola se ha destacado como actriz en producciones como Las noches de Luciana, The Cleaner, True Blood, The Mentalist, entre otras, demostrando que en la industria internacional esta colombiana es muy solicitada, aunque en el país Paola está lejos de ser olvidada, pues recientemente estuvo en las pantallas con la novela Ana de nadie, un remake del clásico colombiano Señora Isabel.

Turbay ha sido a su vez presentadora en formatos como Colombia tiene talento y Colombia’s Next Top Model, y aunque su carrera profesional no la desampara, pues tiene varios proyectos entre manos a sus 52 años, quizá nada de esto hubiera ocurrido si Paola no se hubiera dado a conocer en el Reinado Nacional de la Belleza, en el que no solo fue coronada como Señorita Colombia, sino que logró ser virreina universal.

Desde entonces su nombre resonaba por los diferentes medios de comunicación y allí su fama empezó a consolidarse, tanto así que la llamaban para hacer parte de varios comerciales, que aun muchos de sus seguidores recuerdan y que no dudaron en compartir en la web.

A Paola Turbay era muy común verla en diferentes comerciales de televisión, pero parece que después de tantos años que han pasado, algunos de estos no le causan mucho orgullo. Igual, de alguna forma tenía que comenzar y ella no fue la única que durante su juventud hizo comerciales que tal vez en la época actual le puedan causar algo de pena.

La actriz ha ganado reconocimiento nacional e internacional gracias a los proyectos en los que ha participado. - Foto: Tomada de Instagram @paolaturbay

Sofía Vergara y hasta la misma Shakira se sienten, de alguna manera, avergonzadas de algunas cosas que hicieron en su pasado, cuando sus carreras apenas comenzaban.

Pero volviendo al tema de la exreina, la década de los 90 se caracterizó por tener un estilo bastante particular, tanto en los looks como en los peinados. Y es precisamente un peinado el protagonista del momento que la mantiene humilde, como dirían en las redes sociales.

El video era de una pauta comercial para la empresa alemana de baterías Varta, que salió a la luz en 1989, y allí se puede observar una pequeña aparición de Turbay al final de la pieza audiovisual. En ese momento ella tenía 18 años de edad y se ve cómo sostiene en su mano una de las famosas pilas y sonríe para la cámara.

“Conéctate a esta pila”, es el mensaje que la modelo dio en el anuncio que tenía algo en común a otros que ya había hecho, como el de Milo cuando tenía 14 años, y es que casi todos eran cantados.

Cabe destacar que la actriz y empresaria no ha dejado de sonar en los últimos años y hace poco también fue noticia porque su legado se extiende con su hija, Sofía Estrada, quien decidió seguir sus pasos. La joven ya había probado suertes en el mundo del modelaje, logrando estar en varios comerciales. No obstante, ahora consideró que era momento de pasar a la televisión.

El debut de Estrada se dio a través de Romina, poderosa. El estreno de Caracol Televisión, el cual de hecho compitió por el rating con el trabajo de su mamá.

Paola Turbay y su hija Sofía Estrada Turbay - Foto: @paolaturbay

En la telenovela, Sofía le da vida a una amiga de la protagonista y se mantendrá en el elenco por algunos episodios como personaje ocasional. En la novela, en la que ella hace presencia, también están los actores Juanita Molina, David Palacio, María Luisa Flores, Juan Manuel Guilera, Kevin Bury y la legendaria Zharick León, la eterna Rosario Montes de Pasión de gavilanes.