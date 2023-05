“Cada mujer debería tener dos o tres hombres”: Paola Turbay enciende las redes con picante comentario

Paola Turbay es la actual reina del rating en Colombia. Desde que en marzo pasado el canal RCN lanzara su producción Ana de Nadie, la actriz se convirtió en la protagonista de las noches de los colombianos.

En la telenovela da vida a Ana de Valenzuela, una mujer que con 50 años recién cumplidos se entera de que su marido, Horacio Valenzuela (Jorge Enrique Abello), lleva dos años siéndole infiel, una noticia que la deja devastada.

La actriz y presentadora Paola Turbay y su esposo Alejandro Estrada. - Foto: Jet - Set

Todo esto sucede luego de 25 años de un aparente feliz matrimonio. En un comienzo, Ana intenta salvar su relación, pero se da cuenta de que no hay marcha atrás y toma la decisión de divorciarse.

Esta inesperada y dolorosa realidad la lleva a cuestionarse como esposa y, sobre todo, como mujer. Y cuando Horacio entiende que abandonar su hogar fue un error, intenta regresar, pero se encuentra con una Ana diferente, decidida a darse una oportunidad en el amor y encontrar nuevamente su felicidad con Joaquín Cortés (interpretado por el actor Sebastián Carvajal), un hombre 15 años menor que ella.

Una historia con la que se han identificado millones de televidentes que han respaldado esta producción con los primeros lugares de audiencia.

Pero Turbay y el resto del elenco no la han tenido fácil en todo caso. Hace treinta años, Señora Isabel supuso un verdadero escándalo en la televisión nacional: en 1993 no era usual ver en pantalla una historia de amor entre un hombre joven con una mujer mayor. Pero, al final, las maravillosas interpretaciones de Judy Henríquez y Luis Mesa hicieron la diferencia y la novela se convirtió en una de las más vistas en esa época.

Sebastián Carvajal y Paola Turbay. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

El público sin embargo ha respaldado este remake, el primero de Señora Isabel que se hace en Colombia, con creces. Es que los tiempos han cambiado y ya no se ve con tanto recelo que una mujer se enamore de un hombre menor, pese a que la propia Turbay reconozca que Colombia sigue siendo un país machista.

“Queramos o no, vivimos en una sociedad machista, y esos son tabúes propios de una sociedad así. Pero creo que este tipo de relaciones son cada vez más frecuentes. Porque hoy en día las mujeres ya trabajamos, facturamos y no lloramos. Entonces, cada vez estamos más a la par. Aunque no podemos negar que todavía lo siguen viendo mal”, relató la exreina en SEMANA.

Ana de nadie se estrenó el pasado primero de marzo. Ese día sumó más de 9 millones de usuarios conectados. Su rating, en promedio, ronda el 9 por ciento. - Foto: RCN Televisión

Y, ante la pregunta de si creería que con su papel de Ana de Nadie podía ayudar a cambiar este tabú, la actriz respondió sin filtros: “Yo creería que sí. Pienso que los pollos de 30 se van a pegar una cotizada y las de 50 también”.

Y ese empoderamiento femenino parece vivirlo la actriz dentro y fuera del set de grabación. Para la muestra, el mensaje que Turbay compartió este martes en su cuenta de Instagram, en la que suma cerca de 1,2 millones de seguidores.

En tono jocoso, la actriz posteó un comentario que le arrancó carcajadas a sus fans: “No soy para nada feminista. Los hombres son maravillosos. Es más, pienso que cada mujer debería tener mínimo dos o tres”.

Las reacciones no se hicieron esperar y le hicieron a más de uno preguntarse si acaso Paola Turbay se ha dejado contagiar de los vientos de cambio de su personaje, Ana, en la popular telenovela.

Es que, tal como lo confesó en SEMANA, Ana de Nadie ha sido “de los proyectos de los cuales me siento más orgullosa, no me he emocionado así con ningún otro proyecto, ni siquiera en Estados Unidos. Solo sentí esto cuando me entregaron el cartón de psicóloga o con mi primer papel. Pero, de resto, nunca me había emocionado tanto con un personaje. Ha sido lo más emocionante que he hecho en mi vida. De hecho, apenas llegué esta mañana al set me puse a llorar, es un proyecto muy bien hecho al que quiero mucho”.