Paola Turbay se fue de frente contra los que usan la palabra “sirvientas”

Paola Turbay es una de las mujeres más queridas por todos los colombianos gracias a los logros que ha cosechado en el mundo de los concursos de belleza y la televisión. fue la segunda mujer colombiana en llegar a la final de Miss Universo y ha sido de las pocas en lograr tener una carrera fructífera en Hollywood, en producciones de renombre como Cane, Californication y True Blood.

Ahora Turbay está disfrutando del éxito que ha tenido la última producción que protagonizó, Ana de nadie, que no solo le hizo honor a la novela original que la inspiró, Señora Isabel, sino que también logró cautivar a una audiencia que le copia más a los realities que a las historias retratadas con la estructura novelesca clásica de hace dos décadas, todo un hito para esta producción del canal RCN.

Carlos Báez, que hace parte del elenco de ‘Ana de Nadie’, tuvo que enfrentar situaciones difíciles. - Foto: Tomada de Instagram @canalrcn

Sin embargo, Paola no es ajena a todo lo que sucede en el país y la coyuntura sobre el caso de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Gustavo Petro, y la exniñera de su hijo Marelbys Meza, no pasó desapercibido para la bogotana, no por todo el lío de las “chuzadas”, sino por cómo algunos personajes políticos se han referido a una de las implicadas, con una palabra que a ojos de la exreina no se debe usar.

“Si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar mal librados”, fue la frase que usó al congresista Clara López, que desató la indignación de Turbay, pues el hecho de escuchar la palabra “sirvienta” la descolocó, aun cuando López se disculpó públicamente por haber manejado ese concepto en plena intervención.

La exreina de belleza catalogó a su 2022 como un año "de locos". - Foto: Instagram: @paolaturbay

En su perfil oficial de Instagram, Paola le respondió a todos los que siguen usando la palabra “sirvienta” y les dio una clase de lingüística y moral de una forma elegante y concreta, tal como siempre se ha expresado la exreina. “Al César lo que es del César. No es por crear controversia. Simplemente, quiero resaltar la labor tan importante de miles de mujeres que dedican su vida al bienestar de niños, parejas y familias en el mundo entero”, escribió Turbay.

Dicha publicación ya alcanzó más de 13.000 likes y miles de cibernautas le respondieron a la exreina con frases de apoyo, historias personales que tienen que ver con el tema y hasta le insinuaron a la actriz que se postule como ministra, pues están dispuestos a darle su voto a personas con la mentalidad de la bogotana.

“La forma que se expresó Clara Lopez, fue muy insultante. Y no venga con cuento, así se debe expresar en privado, no creo que fuera un lapsus”, “¡¡Muy de acuerdo lo son todo!!”, “Es la ministra del interior! 🤩”, “Es el ser más importante de una casa, así de sencillo”, “Mi madre, crío 3 de ella y 2 de su jefa, 32 años con la misma familia, la misma casa, hoy ellos son mis hermanos y ella su madre, nos amamos los 7... Y Dios nos regaló esa bella familia”, son algunos de los mensajes que se leen en el post.

Paola Turbay - Foto: RCN

Paola no es una mujer que se meta en temas políticos ni mucho menos, pero sí defiende algunas causas sociales como la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, a la que le mostró su apoyo con otra publicación en la que se ve la bandera del orgullo con la leyenda “All you need is love” (“todo lo que necesitamos es amor”), que acompañó con la siguiente consigna: “solo cuando se mira a través del lente del amor, los colores brillan en todo su esplendor. El mundo no es blanco y negro. Nosotros tampoco”.