Pilar Castaño habló con Paola Turbay sobre la química que nació con su ‘novio’ en ‘Ana de nadie’; ¿la ficción superó la realidad?

Sin duda, Paola Turbay se ha convertido en una de las actrices con más recorrido en la televisión colombiana e incluso hasta en Hollywood, con roles icónicos que la han llevado a adquirir una experiencia inigualable. Su último proyecto en Ana de Nadie no solo le ha robado el corazón, sino que también logró reivindicar muchos aspectos de las mujeres entre los 40 y los 60 años, convirtiéndose en todo un ejemplo para las mujeres colombianas.

Pues bien, recientemente, la reconocida actriz junto a la diseñadora Pilar Castaño, estuvieron compartiendo en un evento de moda, donde aprovecharon para dialogar y hablar un poco sobre el protagónico en Ana de nadie de la ex reina de belleza colombiana estadounidense.

Paola Turbay se ha ganado el cariño y la admiración de los colombianos con 'Ana de Nadie'. - Foto: RCN

La experta en moda aprovecho la oportunidad para halagar y reconocer el trabajo de la actriz en la novela de RCN, donde aseguró que la química que hay entre ella y Sebastián Carvajal es tan convincente, que pareciera que él se hubiera enamorado de ella, en la vida real.

“Yo creo que él se enamoró, Sebastián Carvajal. Me da mucha pena… ay sí, imposible que no. Yo sí creo, pero ese es otro capítulo”, señaló la reconocida asesora de imagen.

Pero, sin pensarlo, Paola le aclaró a la también periodista que eso no era así y que, es evidente el nivel de empatía y la relación profesional que lograron forjar para la novela que, aunque la química entre ellos parece ser verdad, lo cierto es que todo se trata de actuación simplemente.

“No, yo no creo (que él se haya enamorado de ella). No, no. Dirán lo mismo de mí y yo no me enamoré”, aseguró Turbay.

Paola Turbay y Sebastián Carvajal compartieron set de grabación. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

A su vez, la actriz estadounidense aclaró que las interpretaciones que cada uno hizo, parecen creíbles, por lo que debido a eso, los colombianos han logrado engancharse con la novela, pero lo cierto es que todo es muy técnico y las cosas detrás de cámaras son muy diferentes a lo que se ve en la pantalla chica.

Por su parte, el actor y modelo bumangués Sebastián Gerardo Carvajal Forero —nombre de pila— ha logrado llamar la atención de las televidentes y ‘flechar’ a más de una por su carisma, sencillez, talento ante las cámaras y sobre todo por su atractivo físico que tiene encantada a más de una.

Pero lo cierto es que, el también modelo colombiano, que decidió radicarse por un tiempo en Madrid (España) para ampliar sus estudios actorales, quedó cautivado con la también modelo finlandesa, Jonna Kuivasaari, un día mientras miraba fotos y lugares de la ciudad española a través de Instagram.

De hecho, en una entrevista para la Revista Aló, el actor dio detalles de la vida de su novia extranjera, donde señaló que Jonna es profesional en Negocios Internacionales y trabaja con una agencia de modelaje internacional. Además, dijo que su pareja es una “mujer elegante, noble y muy inteligente”.

Sebastián Carvajal y Jonna Kuivasaari sostienen un noviazgo desde hace algunos meses. - Foto: Tomada de Instagram @jonnakui

A su vez, el bumangués reveló que apenas vio su Instagram, le habló y la invitó a salir, pero hubo un impedimento que no le permitía comunicarse con ella y era su idioma, por lo que optó por usar traductor, ya que no sabía nada de inglés. De hecho, después de su persistencia, la finlandesa aceptó su invitación y, el actor, tuvo que recurrir a la ayuda de un amigo para que le lograra traducir lo que ella decía.

Poco después, el también modelo decidió tomar clases intensivas de inglés, incluso, hubo una promesa de por medio que era dominar el idioma para, así, concretar la relación y formalizar un noviazgo, situación que logró darse.

Hoy en día, Sebastián y Jonna viven juntos en Bogotá (Colombia), tras vivir un año de relación a distancia, y a pesar de la buena relación que sostienen, por ahora no piensan en tener hijos o contraer matrimonio.