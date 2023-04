Famosa actriz de ‘Las muñecas de la mafia’ vivió doloroso momento tras perder a su bebé; envió sentido mensaje

Yuly Ferreira se convirtió en una gran actriz de la televisión colombiana, debido a la trayectoria que construyó en los medios nacionales e internacionales. La artista cautivó con diferentes trabajos, tal y como es el ejemplo de su papel en El último matrimonio feliz y en Las muñecas de la mafia.

Yuly Ferreira es recordada por su papel de Yorley en "El último matrimonio feliz". - Foto: Instagram

La santandereana llamó la atención con su talento, su belleza y la creación de contenido que hizo para las redes sociales, conectando más con sus fieles seguidores, quienes se interesaron por saber más de su vida privada. La colombiana no dudó en abrir la puerta y contar algunos detalles, los cuales hacían parte de su realidad y las etapas que emprendía.

Sin embargo, recientemente, algunos usuarios de las plataformas digitales quedaron sin palabras al enterarse de una lamentable noticia que compartió Yuly Ferreira. La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un pequeño video, el cual hacía referencia a su embarazo y el duro momento que atravesaba en la actualidad.

Yuli Ferreira compartió una lamentable noticia. - Foto: Instagram @yulyferreira

De acuerdo con lo que quedó registrado, Yuly Ferreira compartió este post para hablar de la dolorosa pérdida familiar que atravesó, ya que el bebé que estaba esperando, no los acompañaría más. La artista envió un sentido mensaje en el que habló de la tristeza que la invadía, luego de perder al pequeño que venía en camino y que solo pudo estar unas semanas en su vientre.

“En ocasiones, ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto: ‘¿por qué? ¿para qué?’. Me duele, pero también pregunto qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas, pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, escribió al inicio del pie de foto de la publicación.

La actriz colombiana agradeció a Dios por la oportunidad que le dio de vivir este proceso materno con el bebé, pues conectó distinto y disfrutó cada instante de su gestación. La celebridad apuntó que aceptaba la voluntad de él, sin importar las adversidades que llegaran en el camino.

La pareja habló de la situación que atravesó. - Foto: Instagram @yulyferreira

“Estoy muy agradecida con papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes, pero las disfruté con mi alma, cuerpo y espíritu. Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará. Confío en él y descansaré en su poder”, mencionó en el post.

Para finalizar, la artista bumanguesa fue clara en que compartía esta noticia familiar para que aquellos que se sentían solos se dieran cuenta que no es así, pese al dolor que invade el alma en esos momentos. “Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, si duele, y mucho, pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que si ponemos todo… todo en manos de Dios, él tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder”, agregó.

En el clip que se subió a la cuenta oficial de Yuly Ferreira, se pudo ver cómo ella compartía con su pequeño hijo, David, el cual charlaba con ella y decía que el bebé estaría en el cielo “jugando con papito Dios”. En estas imágenes se apreció la barriguita de la actriz, la cual la acompañó por unas semanas.

Por su parte, Fabián Ríos, pareja de Yuly Ferreira, respondió al mensaje, dedicándole unas palabras a la artista por el duro momento que vivieron juntos: “AMOR DE MI VIDA, ERES LO MÁXIMO DESPUÉS DE DIOS PARA MÍ, te amo, te admiro, te respeto y sé de tu dolor porque lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que él tiene el control, que él sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza”, escribió el también actor.