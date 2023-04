Murió Jung Chae-Yull, la actriz surcoreana de la serie ‘Zombie Detective’

La reconocida actriz surcoreana Jung Chae-Yull, falleció el pasado martes 11 de abril. La artista fue encontrada sin signos vitales en su hogar. Aún se desconocen las causas que provocaron su fallecimiento.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado emitido por la agencia que representaba a Chae: “Hoy tenemos que compartir noticias dolorosas y desgarradoras. La actriz Jung Chae Yul nos ha dejado el 11 de abril de 2023″.

“De acuerdo con los deseos de la familia que está en duelo, el funeral se realizará en privado. Por favor, deséenle a Jung Chae Yul, quien siempre dio lo mejor para seguir su camino de la actuación, que descanse en un cálido lugar. Les pedimos encarecidamente que se abstengan de escribir artículos especulativos o difundir rumores”, concluye el mensaje de la agencia Management S.

De acuerdo con el portal Milenio, Lee Soo Haeng, director general de la agencia que la representaba (mánager), manifestó: “Nuestra Chae Yul era una persona muy trabajadora. Era alguien con un gran corazón y una muy buena amiga. En mi opinión, es muy difícil describir con palabras lo increíble que era como actriz”.

Chae Yull fue una actriz de Netflix - Foto: Instagram @chaeyull

Por su parte, el medio coreano V Daum.net registró que “el día 10, el día antes de su muerte, Chae-yul publicó un breve mensaje en su SNS que decía: “Vamos a reír”, además de anunciar la situación actual durante la sesión de fotos, por lo que la gente a su alrededor responde que es impactante”.

La joven de 26 años se hizo famosa por su participación en la serie de Netflix, Zombie Detective, transmitida entre septiembre y octubre de 2020. Sus inicios en la actuación fueron en el año 2018, pero se hizo conocida con la producción mencionada.

Chae Yull se dio a conocer en 2016 al participar en K-dramas - Foto: Instagram @chaeyull

Dicho programa “es un drama de supervivencia sobre un zombie que lucha en el mundo humano después de asumir una nueva identidad como detective después de su resurrección hace cuatro años”, según el portal Drama Fandom.

Así como trabajó en otros largometrajes como I Have Not Done My Best Yet (Todavía no he hecho mi mejor esfuerzo, en español), Deep (Profundo) y actualmente estaba rodando una producción titulada Wedding Impossible (Boda imposible, en español).

actriz de Corea del sur, Chae Yull falleció el 11 de abril - Foto: Instagram @chaeyull

Este fue detenido tras la lamentable noticia del fallecimiento de la actriz, de acuerdo con Uno TV, porque no es fácil asimilar rápidamente un duelo de un compañero de trabajo, quienes generalmente se convierten en amigos. “Le deseo a la difunta que descanse en paz. El calendario futuro se está discutiendo internamente”, expresaron desde la producción, como lo registró el medio coreano Mk.co.

Sus publicaciones en Instagram, en donde alcanzó a sumar 30.200 seguidores, le han dejado diversos mensajes en los que desean que su alma descanse en paz, “quizás su alma descanse en paz”, “Rest In Peace” (RIP), entre otros, son algunos de los comentarios en varios idiomas, que han dejado los internautas y seguidores de los K-dramas que grabó la artista, que, al parecer, se hizo querer no solo en Corea del Sur, sino también en Latinoamérica y otros países del mundo.

El pasado 4 de abril, la actriz surcoreana escribió en una publicación de Instagram: “Voy a bloguear más frecuentemente de ahora en adelante”. Lo que permitiría dejar entrever que a la misma joven, también la tomó por sorpresa la muerte, pues tendría planes a futuro.