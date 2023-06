Shakira habría ‘cambiado’ inesperadamente los planes de Piqué, según medio español

Hoy más que nunca, los ojos están puestos en la Shakira y Gerard Piqué, debido a la gran expectativa que hay por lo que sería su segundo viaje para poder disfrutar de la compañía de sus hijos, Milan y Sasha. Desde que, hace algunos días, se ha especulado y rumorado la presencia de la cantante en su ciudad natal, Barranquilla, los curiosos se preguntan si el reencuentro se llevará a cabo en el país colombiano o en territorio estadounidense.

De acuerdo con un reporte del corresponsal de Caracol Radio en esa ciudad, la intérprete de Te Felicito habría empacado maletas y estaría de regreso en el país, acompañada de sus dos retoños y además, de su hermano Tonino Mebarak. El principal motivo del viaje fue para ver a su padre, William Mebarak Chadid, de 91 años, quien ha sufrido varios quebrantos de salud en los últimos meses, entre ellos un derrame cerebral, covid y una caída, que lo llevó a ser sometido a una difícil cirugía.

El padre de Shakira, William Mebarak, sufrió una caída importante y tuvo que ser llevado a un hospital. - Foto: Twitter: @shakira

Pese a que no se había tenido evidencia de su llegada a Colombia, recientemente se conocieron unas imágenes que revelaría, de un medio desconocido que, al parecer, la cantante viajó en un avión privado junto a sus pequeños y en compañía de su hermano, ‘dañándole’ los planes al catalán y haciendo un giro inesperado.

Inicialmente, de acuerdo con un informe de Europa Press, se creía que Piqué se reencontraría con los niños en Miami, Florida —ciudad donde reside actualmente Shakira—, pero, al parecer, los planes cambiaron y este viernes 2 de junio —fecha en la que se prevé su viaje— tendría que trasladarse a Bogotá, y de ahí “a la localidad de Caño Dulce, donde estaría la artista con sus hijos para recogerlos”.

Aqui llegando la reina a su Barranquilla 😘🫶❤️ pic.twitter.com/I79xhHFpXd — Eduardo Carrasco (@91Yautja) June 1, 2023

Según Europa Press, su visita al Consulado colombiano podría deberse a lo anterior, puesto que “habría tenido que pedir una autorización para poder sacar a Milan y a Sasha del país”. Piqué tendría preparado, una vez esté con ellos, regresar a Barcelona para reencontrarse con sus abuelos paternos Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira, y “estar unos días en su ciudad natal antes de viajar a algún destino vacacional donde estarían hasta el 17 de junio, fecha en la que Gerard deberá devolver a los niños a Shakira”, según la agencia de noticias privada española.

Y es que aunque, según el acuerdo de separación al que llegaron en noviembre, le correspondería al exfutbolista el 66 % del periodo vacacional de sus hijos —y claramente no son los 15 días que estará ahora con ellos— todavía hay términos del convenio que sus abogados no han cerrado.

Shakira habría viajado de manera sorpresiva con sus hijos a Colombia antes de que Piqué se los lleve. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @shakira y @3gerardpique

No obstante, horas antes de poner rumbo a Colombia, Piqué no quiso perderse el acto de despedida de Jordi Alba del Barça. Lo que más llamó la atención fue que lo hizo sin la compañía de su actual novia Clara Chía Martí. El español se ha dejado ver de lo más relajado, sonriente y hablador con todo el mundo en el adiós de su íntimo amigo al club que él abandonó por sorpresa en noviembre.

Un último plan antes de coger un avión para reencontrarse con Milan y Sasha —a los que no ve desde hace un mes— en la tierra natal de Shakira, y que está marcado por el supuesto enfado del exfutbolista por la aparición de los pequeños en el último videoclip de la cantante, Acróstico.

Y es que como aseguran diferentes fuentes, ni siquiera los niños le informaron de su ‘debut artístico’, algo que habría molestado profundamente al exdeportista. Sin embargo, ha decidido no dar un paso más en su guerra con su ex y no demandará finalmente a la artista.