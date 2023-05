Sin filtro: Paola Turbay denuncia ser víctima de estafa y busca justicia

Paola Turbay es recordada no solo por su diferentes participaciones en la televisión colombiana, sino también por su memorable participación en Miss Universo como Señorita Colombia en 1992, edición en la que alcanzó a ser la primera finalista del certamen.

Una de las últimas producciones audiovisuales, de las que hizo parte Turbay, fue en la telenovela ‘Ana de Nadie’, del canal RCN. Gracias a su gran acogida, la actriz ha estado activa en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores a los cuales día a día les comparte historias y anécdotas de su trabajo y su vida.

La actriz ha ganado reconocimiento nacional e internacional gracias a los proyectos en los que ha participado. - Foto: Tomada de Instagram @paolaturbay

Paola en las últimas horas sorprendió a sus fanáticos al revelar, por medio de las conocidas ‘historias’, la estafa de la que fue víctima.

El relato inicia con la actriz comentando que, “Les quiero contar que me han tumbado y estoy haciendo este video para que no les pase lo mismo”. Paola, seguidamente, describe que inició la búsqueda para adquirir unos uniformes para el trabajo a través de las redes sociales como resultado y debido a los algoritmos que manejan estas plataformas, a la actriz le empezaron aparecer publicidades relacionadas con lo que ella estaba buscando.

Según Turbay se encontró, por medio de la publicidad, una página la cual vendía justamente lo que ella necesitaba. “Parecía una cuenta seria con más de 10 mil seguidores, le envío la cuenta a una persona para que me ayude y ella los contacta por WhatsApp”, relató.

“El domingo en la noche hicimos la compra y la transferencia y el lunes no volvieron aparecer. Hoy tampoco respondieron mensajes ni llamadas. Nos dio por buscar este número por True Caller (una página que brinda información acerca del número telefónico de las personas) y dice que son estafadores de uniformes, claramente son estafadores.”, fueron las palabras de Turbay quien manifestó que el caso ya encuentra en manos de las autoridades.

Tras confirmar la estafa, las personas afectadas junto a la actriz decidieron volver a contactar al número con el que había hablado. “O nos responden o vamos a reportar su cuenta en Instagram, nos bloquearon e inmediatamente llamamos al banco y les bloquearon su cuenta bancaria”.

Seguidamente, invitó a las personas a denunciar la página por redes sociales y aconsejó a sus seguidores para que no sean víctimas de esta modalidad de robo que día a día se vuelve más común entre los cibernautas. “Es mucho más seguro comprar por la página (…) Es muy fácil que los tumben que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí”, comentó.

La confesión de crisis en su matrimonio

Con su papel estelar de Ana Ocampo en la novela que domina la ‘parada’ en televisión, marcó su regresó a la actuación en Colombia, ya que estuvo una larga temporada en Estados Unidos, también trabajando para varios proyectos como The Closer, True Blood y estelarizó en Cane.

Jorge Enrique Abello, Paola Turbay y Sebastián Carvajal conforman el elenco de "Ana de Nadie". - Foto: RCN

Paola Turbay fue la encargada de dar unas palabras en el almuerzo de despedida que la producción realizó en ese momento. Allí, en compañía de sus compañeros actores y de todo el equipo que está detrás de Ana de Nadie, la también presentadora abrió su corazón para expresar su agradecimiento por el recibimiento que ha tenido el personaje, según reseñó la revista Vea.

“Lo más importante de ‘Ana de Nadie’ es la manera en que todo el mundo ha conectado. Se volvió un tema de conversación, todos los días a donde yo voy la gente dice Ana, es la historia de mi mamá, la historia de mi hermana (…)”, dijo en un principio la bogotana.

Foto: Instagram @paolaturbay - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay

Mientras Paola seguía inspiraba en su discurso, confesó un difícil momento que tuvo que atravesar y que incluso le afectó interpretando a la protagonista de la novela.

“Para mí personalmente ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida… estas historias hacen catarsis… yo puedo parecer la mujer de la vida perfecta (pero) a mí me ha tocado comérmela toda, pasar crisis, sufrir, he pasado crisis, he tenido crisis en mi matrimonio con mis hijos”, expresó con la voz entrecortada.